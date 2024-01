Rozszyfrowano kod znaleziony w sukni sprzed kilkuset lat. Bezcenna wiedza o przeszłości

W badania zaangażował się analityk danych z Uniwersytetu Manitoba, który do współpracy zaprosił naukowców w NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration. Co napisano na karteczce umieszczonej w ukrytej kieszeni sukni i jak znalezisko trafiło w ręce naukowców?