Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego redukcja aktywności genu Homer1 może poprawić koncentrację uwagi?

Jakie zmiany w neuronach kory przedczołowej wpływają na lepsze skupienie?

Na czym polega różnica w efektywności terapii w zależności od wieku osobników?

Jak odkrycia dotyczące genu Homer1 mogą wpłynąć na terapie innych zaburzeń?

Zdolność skupienia uwagi zależy od umiejętności odróżniania istotnych informacji od zakłócających bodźców. W zaburzeniach typu ADHD mechanizm ten ulega osłabieniu, ponieważ mózg ma problem z oddzielaniem ważnych sygnałów od szumu, czyli wszelkiego rodzaju rozpraszaczy. Dotychczasowe terapie opierały się głównie na stymulowaniu aktywności kory przedczołowej, czyli obszaru odpowiedzialnego za uwagę. Najnowsze odkrycia naukowców sugerują jednak, że poprawę koncentracji można osiągnąć w inny sposób – poprzez wyciszenie aktywności tła w mózgu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Neuroscience”.

Naukowcy zidentyfikowali gen odpowiadający za regulację uwagi

Zespół badaczy z The Rockefeller University w Nowym Jorku przeprowadził badanie genomu niemal 200 myszy pochodzących z ośmiu różnych linii, w tym jednej o dzikim rodowodzie, aby odtworzyć różnorodność genetyczną występującą w populacjach ludzkich. Okazało się, że osobniki, które osiągały najlepsze wyniki w testach uwagi, miały znacznie niższy poziom genu Homer1 w korze przedczołowej. Zidentyfikowany fragment genomu odpowiadał za blisko jedną piątą obserwowanych różnic w poziomie uwagi między zwierzętami, co badacze określili jako wyjątkowo silny efekt. Dalsze analizy wykazały, że kluczowe znaczenie mają krótsze warianty genu – Homer1a oraz Ania3. Myszy, które dobrze radziły sobie z zadaniami wymagającymi uwagi, miały naturalnie niższy poziom właśnie tych dwóch krótszych wersji. Skutkowało to u nich spokojniejszą aktywnością mózgu i wyraźnie lepszym skupieniem.

Późniejsze eksperymenty wykazały, że obniżenie poziomu tych wersji genów u myszy w okresie dojrzewania doprowadziło do znaczącej poprawy ich zdolności do koncentracji. Myszy stały się szybsze, dokładniejsze i mniej podatne na rozproszenie uwagi w wielu testach behawioralnych. Tego samego efektu nie zaobserwowano, gdy identyczną manipulację przeprowadzono u dorosłych osobników, co wskazuje na istnienie krytycznego okna rozwojowego.