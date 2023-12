Palenie wbrew domownikom to przemoc. Może nawet być powodem założenia Niebieskiej Karty

Uporczywe i nałogowe palenie wyrobów tytoniowych przez osobę, z którą się mieszka, powoduje, że bierny palacz jest pozbawiany prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. W niektórych przypadkach sąd może zabronić palić osobie, która została zgłoszona do służb. Nawet w trakcie postępowania wymiar sprawiedliwości może zobowiązać oskarżonego do zaniechania działania.

Palenie w domu może być powodem założenia Niebieskiej Karty

Adwokatka zwraca jednak uwagę, że nie tylko ta forma przemocy bywa traktowana niepoważnie. Zdarza się to nawet w przypadku gnębieniu, molestowania, bicia, znęcania się psychicznego, czy przemocy ekonomicznej. Co ważne, palenie papierosów w mieszkaniu, w którym pozostałe osoby się na to nie zgadzają, może być powodem założenia niebieskiej karty.

- Ekspozycja na substancje szkodliwe jak najbardziej wpisuje się w definicję przemocy - podkreśla Joanna Parafianowicz.

Jak udowodnić przemoc, jaką jest palenie w domu?

Chociaż udowodnienie narażania współlokatorów na działanie substancji szkodliwych może być trudne, to warto zwracać uwagę na ten problem.

- Myślę, że to kwestia czasu i liczby zawiadomień, aby do tego tego typu zgłoszeń zaczęto podchodzić poważnie. To od wzrostu świadomości społeczeństwa zależy, czy takie sprawy będą traktowane poważnie, czy też nie — podkreśla adwokatka.

Joanna Parafianowicz mówi, że jak w przypadku innych form przekroczeń najważniejsze są dowody. Jeżeli osoba poszkodowana nie ma wideo, czy świadków jest w trudnej sytuacji. Warto zatem nagrać palacza w trakcie łamania prawa, albo zarejestrować rozmowę z prośbą o zaprzestanie.