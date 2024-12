Koniec roku to bardzo intensywny czas, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Gdy część pracowników przygotowuje się już do świątecznych urlopów, inni intensywnie pracują, aby pomóc przełożonym zamknąć projekty przed końcem roku. Dla pracodawców to moment, w którym liczą na wsparcie swoich zespołów, co czasem wiąże się z koniecznością polecenia pracy w godzinach nadliczbowych czy pracy w nocy. Muszą jednak pamiętać, że nie każdy pracownik będzie mógł podjąć się dodatkowych obowiązków. Mowa o młodych rodzicach, dla których kodeks pracy przewiduje pewne ograniczenia co do organizacji ich pracy, a w szczególności w zakresie czasu pracy.

Jakie specjalne prawa w pracy przysługują rodzicom dzieci do 8 roku życia?

Rodzice wychowujący dzieci do 8 roku życia mają specjalne prawa dotyczące organizacji czasu pracy. Kodeks pracy zabrania zatrudniania ich w nadgodzinach, w porze nocnej czy w systemie przerywanego czasu pracy. Takiego rodzica nie można również bez jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Chodzi przy tym nie tylko o rodzica biologicznego, ale również takiego, który wprawdzie nie jest rodzicem biologicznym, ale faktycznie wychowuje dziecko.

Przez lata takie uprawnienie przysługiwało rodzicom dzieci do lat 4, jednak w zeszłym roku wiek ten został podniesiony do 8 roku życia. To, co istotne: uprawnienie to może przysługiwać zarówno pracownicom kobietom, jak i mężczyznom, nie ma rozróżnienia, czyja opieka jest priorytetowa. Istotne jest jednak to, że jeżeli oboje rodzice równocześnie pracują, to tylko jedno z nim może skorzystać z tych uprawnień.

Zasady te nie mają oczywiście charakteru bezwzględnego. Jeśli pracownik się zgodzi, pracodawca może mu polecić pracę we wskazanych powyżej szczególnych zasadach.