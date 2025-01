Zwolnienie po powrocie z urlopu macierzyńskiego: kiedy pracodawca ma do tego prawo?

Powrót kobiet do pracy po długotrwałej nieobecności związanej z macierzyństwem budzi wiele emocji i to zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Na portalach społecznościowych, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, można znaleźć liczne wpisy lub nagrania kobiet, które opisują swoje przypadki zwolnień po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W komentarzach pod nimi można znaleźć głównie głosy krytyczne względem pracodawców, którzy decydują się na takie kroki, uznające je za bezduszne, a często wręcz niezgodne z prawem. Jednak w rzeczywistości, bardzo często pracodawcy są zmuszeni do podejmowania wspomnianych decyzji w trudnych warunkach ekonomicznych. Prawa pracownicze i ochrona przed zwolnieniem mają swoje granice, a przepisy przewidują wyjątki, które w pewnych sytuacjach umożliwiają zakończenie współpracy również z rodzicem po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czy nawet w jego trakcie. Dodatkowo nie bez znaczenia jest sytuacja rynkowa i zmierzający w większości branż ku schyłkowi „rynek pracownika”.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy wracającej z urlopu macierzyńskiego

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca ma co do zasady obowiązek zapewnienia pracownicy jej dotychczasowego stanowiska pracy lub, jeśli to niemożliwe, stanowiska równorzędnego pod względem wynagrodzenia i warunków pracy. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy, mający na celu ochronę praw pracujących matek w tym szczególnym okresie. Tak długo, jak istnieje możliwość zapewnienia powracającej pracownicy tego samego lub równorzędnego stanowiska, pracodawca nie może więc dowolnie decydować o zakończeniu współpracy. Zatem, jeśli dotychczasowe stanowisko nie zostało zlikwidowane, przy równoczesnym braku podobnych wolnych stanowisk, pracodawca jest zobowiązany dopuścić mamę do pracy i to za wynagrodzeniem, jakie byłoby jej należne, gdyby przerwa od pracy nie miała miejsca. Obowiązki te dotyczą wszystkich pracodawców, niezależnie od branży, a niedopełnienie ich może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracowników lub sporów sądowych.

Czytaj więcej Prawo Jakie specjalne prawa w pracy przysługują rodzicom dzieci do 8 roku życia? Przez lata takie uprawnienie przysługiwało rodzicom dzieci do lat 4, jednak w zeszłym roku wiek ten został podniesiony do 8 roku życia. To, co istotne: uprawnienie to może przysługiwać zarówno pracownicom kobietom, jak i mężczyznom, nie ma rozróżnienia, czyja opieka jest priorytetowa.

Możliwości rozwiązania umowy z pracownicą wracającą z urlopu macierzyńskiego

Jeżeli jednak stanowisko zostało zlikwidowane, a pracodawca nie ma możliwości zaoferowania pracy na podobnym poziomie, może dojść do rozwiązania umowy. Wypowiedzenie umowy w takim wypadku powinno jednak odpowiadać rzeczywistej sytuacji, zostać właściwie uzasadnione i przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

Rozwiązanie umowy z pracownicą wracającą z urlopu macierzyńskiego będzie także możliwe w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tych sytuacjach do zwolnienia może dojść nawet w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego.