Trudna sztuka asertywności w pracy. Jak panować nad obowiązkami i umieć odmawiać?

Jak wskazują eksperci, dobrze rozumiana asertywność i umiejętność stawiania granic daleka jest od agresji i może pomóc w zdrowy sposób postrzegać pracę. Jak wynika z raportu „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, Lux Med, aż 45 proc. osób aktywnych zawodowo w Polsce regularnie pracuje „po godzinach”, zaniedbując swoje obowiązki domowe.

– Dodałabym jeszcze: zaniedbuje też odpoczynek, a to już może bardzo negatywnie wpływać na poczucie dobrostanu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego – podkreśla Katarzyna Leśniak.

Jak ćwiczyć asertywność?

Sposób działania, o którym mowa, przekłada się również na jakość wykonywanej pracy. Jak zatem na nowo zbudować swoją asertywność, gdy odczuwa się skutki przeciążenia? Psycholożka wskazuje kilka sposobów, które mogą w tym pomóc.

Niezwykle ważne jest jasne zgłaszanie przełożonemu nadmiernego obciążenia pracą. Do momentu, w którym nie usłyszy on jasnego komunikatu, że pracy jest zbyt dużo, możliwe, ze nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, w jakim położeniu znajduje się pracownik. Przy zgłaszaniu tego komunikatu warto przygotować listę konkretnych argumentów i wskazać, ile pracy jest się w stanie wykonać w danym przedziale czasowym.

Kolejną rzeczą, która pomaga w treningu asertywności, jest proszenie o pomoc i wsparcie w sytuacjach, w których nie jest się w stanie wykonać samodzielnie. Ważna jest też umiejętność odmawiania, gdy zdajemy sobie sprawę, że nie damy rady wziąć na siebie kolejnych obowiązków. Choć nie jest to łatwe, to argumentowanie odmowy powinno pomóc nam w powiedzeniu: „nie”. Dlatego właśnie warto podać klarowny powód, dla którego nie podejmie się konkretnej czynności, np.: „Kończę poprzedni projekt. Dopiero, gdy go kończę, wezmę na siebie kolejne zadanie”.

Psycholożka zwraca też uwagę na problem, który dotyczy zwłaszcza osób entuzjastycznie podchodzących do wykonywania swojej pracy. Często wykazują one nadmiernie optymistyczne podejście do powierzanych im obowiązków, nie zwracając uwagi na swój przeładowany kalendarz. W efekcie nie są w stanie wywiązać się z zadeklarowanych działań. Ekspertka ma dla nich konkretną radę.