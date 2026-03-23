Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmiany w mózgu wiążą się z różnymi objawami behawioralnymi, naukowcy z Pierwszego Uniwersytetu Medycznego w Shandong w Chinach przeanalizowali skany mózgu dzieci i młodzieży z ADHD. W badaniu wykorzystano dane ze strukturalnego rezonansu magnetycznego (sMRI) obejmujące 135 młodych osób z ADHD oraz 182 osoby neurotypowe stanowiące grupę kontrolną. Analiza koncentrowała się na objętości istoty szarej, która jest istotnym wskaźnikiem rozwoju i funkcjonowania mózgu.

Na pierwszy rzut oka porównanie wszystkich dzieci z ADHD z tymi bez tego zaburzenia nie ujawniło wyraźnych różnic w budowie mózgu. Może to wyjaśniać, dlaczego wcześniejsze badania obrazowania mózgu dotyczące ADHD często dawały niespójne wyniki. Zdaniem naukowców zaburzenie to jest bardzo zróżnicowane, dlatego w literaturze naukowej wyniki badań neuroobrazowych ADHD bywają niespójne.

Dwa podtypy ADHD

Badacze z chińskiego uniwersytetu, chcąc poradzić sobie z tą heterogenicznością, zastosowali podejście oparte na uczeniu maszynowym HYDRA. Dzięki temu udało się wyodrębnić dwa podtypy ADHD, z których każdy charakteryzował się własnym wzorcem zmian w mózgu i powiązań behawioralnych.

Pierwszy podtyp dotyczył głównie problemów z koncentracją. U dzieci z tej grupy zaobserwowano zwiększoną objętość istoty szarej, szczególnie w korze czołowej i móżdżku – obszarach, które odgrywają kluczową rolę w kontroli uwagi, planowaniu i koordynacji. Wraz z nasilaniem się problemów z koncentracją zmiany w mózgu stawały się bardziej widoczne. Autorzy sugerują, że u niektórych dzieci – ADHD może wiązać się przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju sieci mózgowych odpowiedzialnych za uwagę.