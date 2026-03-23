W przyszłości wyróżnianie podtypów na podstawie badań neurobiologicznych może sprzyjać bardziej spersonalizowanej diagnostyce i leczeniu, umożliwiając lepsze dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmiany w mózgu wiążą się z różnymi objawami behawioralnymi, naukowcy z Pierwszego Uniwersytetu Medycznego w Shandong w Chinach przeanalizowali skany mózgu dzieci i młodzieży z ADHD. W badaniu wykorzystano dane ze strukturalnego rezonansu magnetycznego (sMRI) obejmujące 135 młodych osób z ADHD oraz 182 osoby neurotypowe stanowiące grupę kontrolną. Analiza koncentrowała się na objętości istoty szarej, która jest istotnym wskaźnikiem rozwoju i funkcjonowania mózgu.
Na pierwszy rzut oka porównanie wszystkich dzieci z ADHD z tymi bez tego zaburzenia nie ujawniło wyraźnych różnic w budowie mózgu. Może to wyjaśniać, dlaczego wcześniejsze badania obrazowania mózgu dotyczące ADHD często dawały niespójne wyniki. Zdaniem naukowców zaburzenie to jest bardzo zróżnicowane, dlatego w literaturze naukowej wyniki badań neuroobrazowych ADHD bywają niespójne.
Badacze z chińskiego uniwersytetu, chcąc poradzić sobie z tą heterogenicznością, zastosowali podejście oparte na uczeniu maszynowym HYDRA. Dzięki temu udało się wyodrębnić dwa podtypy ADHD, z których każdy charakteryzował się własnym wzorcem zmian w mózgu i powiązań behawioralnych.
Czytaj więcej
Ustalono, że ograniczenie aktywności określonego genu może poprawiać koncentrację przez redukcję rozpraszaczy. Najnowsze badanie wskazuje zupełnie...
Pierwszy podtyp dotyczył głównie problemów z koncentracją. U dzieci z tej grupy zaobserwowano zwiększoną objętość istoty szarej, szczególnie w korze czołowej i móżdżku – obszarach, które odgrywają kluczową rolę w kontroli uwagi, planowaniu i koordynacji. Wraz z nasilaniem się problemów z koncentracją zmiany w mózgu stawały się bardziej widoczne. Autorzy sugerują, że u niektórych dzieci – ADHD może wiązać się przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju sieci mózgowych odpowiedzialnych za uwagę.
Drugi podtyp przedstawiał inny obraz. Dzieci te – wraz z nasileniem się objawów – częściej wykazywały rozległe zmniejszenie objętości istoty szarej. Najbardziej dotknięte obszary obejmowały móżdżek i hipokamp, obszary odpowiedzialne za kontrolę motoryczną, regulację emocjonalną, pamięć i motywację. Naukowcy zwracają uwagę, że podtyp ten był powiązany z ogólnym nasileniem choroby, która obejmowała zarówno zachowania związane z zaburzeniem uwagi, jak i nadpobudliwością lub impulsywnością.
Badacze z uniwersytetu w Shandong postanowili pójść o krok dalej i zbadać, w jaki sposób zmiany w mózgu i objawy mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Wykorzystując nowatorską metodę analizy, odkryli, że te dwa podtypy wykazywały różne wzorce przyczynowo-skutkowe między obszarami mózgu a zachowaniem badanych. Wydawało się, że sieci mózgowe odpowiedzialne za uwagę odgrywały większą rolę w jednym podtypie, podczas gdy w drugim zaangażowane były bardziej układy mózgowe.
Czytaj więcej
Jeśli osoba trafi do środowiska, które pozwala jej wykorzystywać mocne strony, daje poczucie bezpieczeństwa psychologicznego i przestrzeń na otocze...
Autorzy badania sugerują, że osoby wykazujące głównie zaburzenia uwagi (podtyp 1) mogą lepiej reagować na treningi poznawcze i terapie skupione na koncentracji. Bardziej złożone strategie leczenia, łączące farmakoterapię i terapię behawioralną sprawdzą się w przypadku podtypu drugiego.
Mimo że rezultaty tego badania nie spowodują natychmiastowych zmian w praktyce klinicznej, stanowią kolejny dowód na to, że ADHD należy rozumieć jako spektrum powiązanych ze sobą zaburzeń. W przyszłości wyróżnianie podtypów na podstawie badań neurobiologicznych może sprzyjać bardziej spersonalizowanej diagnostyce i leczeniu, umożliwiając lepsze dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
Źródła:
www.eurekalert.org/
www.news-medical.net/
Zhong T. i wsp., Brain morphological changes across behaviour spectrums in attention-deficit/hyperactivity disorder, General Psychiatry, 2025.
Jako społeczeństwo wpadamy w kulturę wypalenia zawodowego – pracujemy więcej, ciężej, często znacznie mniej efek...
Przedwiosenna apatia często ma charakter przejściowy i fizjologiczny. Nie jest oznaką słabości, lecz sygnałem re...
Czy przedstawiciele pokolenia Z popadają w pułapkę zdrowego stylu życia? Jak zjawisko wellness trap polegające n...
Z raportu Medicover Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2025 wynika, że ponad 50 proc. pracowników w Polsce mi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas