Nowe spojrzenie na ADHD. Daje szansę na bardziej spersonalizowane leczenie

ADHD jest często opisywane jako jedno zaburzenie, jednak każdy, kto pracuje lub wychowuje dzieci z ADHD wie, że objawy u każdego z nich mogą być bardzo różne. Nowe badanie przeprowadzone przez badaczy z Pierwszego Uniwersytetu Medycznego w Shandong w Chinach dostarcza naukowych dowodów na tę codzienną obserwację.

Publikacja: 23.03.2026 17:25

W przyszłości wyróżnianie podtypów na podstawie badań neurobiologicznych może sprzyjać bardziej sper

W przyszłości wyróżnianie podtypów na podstawie badań neurobiologicznych może sprzyjać bardziej spersonalizowanej diagnostyce i leczeniu, umożliwiając lepsze dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Urszula Abucewicz

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmiany w mózgu wiążą się z różnymi objawami behawioralnymi, naukowcy z Pierwszego Uniwersytetu Medycznego w Shandong w Chinach przeanalizowali skany mózgu dzieci i młodzieży z ADHD. W badaniu wykorzystano dane ze strukturalnego rezonansu magnetycznego (sMRI) obejmujące 135 młodych osób z ADHD oraz 182 osoby neurotypowe stanowiące grupę kontrolną. Analiza koncentrowała się na objętości istoty szarej, która jest istotnym wskaźnikiem rozwoju i funkcjonowania mózgu.

Na pierwszy rzut oka porównanie wszystkich dzieci z ADHD z tymi bez tego zaburzenia nie ujawniło wyraźnych różnic w budowie mózgu. Może to wyjaśniać, dlaczego wcześniejsze badania obrazowania mózgu dotyczące ADHD często dawały niespójne wyniki. Zdaniem naukowców zaburzenie to jest bardzo zróżnicowane, dlatego w literaturze naukowej wyniki badań neuroobrazowych ADHD bywają niespójne.

Dwa podtypy ADHD

Badacze z chińskiego uniwersytetu, chcąc poradzić sobie z tą heterogenicznością, zastosowali podejście oparte na uczeniu maszynowym HYDRA. Dzięki temu udało się wyodrębnić dwa podtypy ADHD, z których każdy charakteryzował się własnym wzorcem zmian w mózgu i powiązań behawioralnych.

Pierwszy podtyp dotyczył głównie problemów z koncentracją. U dzieci z tej grupy zaobserwowano zwiększoną objętość istoty szarej, szczególnie w korze czołowej i móżdżku – obszarach, które odgrywają kluczową rolę w kontroli uwagi, planowaniu i koordynacji. Wraz z nasilaniem się problemów z koncentracją zmiany w mózgu stawały się bardziej widoczne. Autorzy sugerują, że u niektórych dzieci – ADHD może wiązać się przede wszystkim z zaburzeniami rozwoju sieci mózgowych odpowiedzialnych za uwagę.

Drugi podtyp przedstawiał inny obraz. Dzieci te – wraz z nasileniem się objawów – częściej wykazywały rozległe zmniejszenie objętości istoty szarej. Najbardziej dotknięte obszary obejmowały móżdżek i hipokamp, obszary odpowiedzialne za kontrolę motoryczną, regulację emocjonalną, pamięć i motywację. Naukowcy zwracają uwagę, że podtyp ten był powiązany z ogólnym nasileniem choroby, która obejmowała zarówno zachowania związane z zaburzeniem uwagi, jak i nadpobudliwością lub impulsywnością.

Różne wzorce przyczynowo-skutkowe

Badacze z uniwersytetu w Shandong postanowili pójść o krok dalej i zbadać, w jaki sposób zmiany w mózgu i objawy mogą na siebie wzajemnie oddziaływać. Wykorzystując nowatorską metodę analizy, odkryli, że te dwa podtypy wykazywały różne wzorce przyczynowo-skutkowe między obszarami mózgu a zachowaniem badanych. Wydawało się, że sieci mózgowe odpowiedzialne za uwagę odgrywały większą rolę w jednym podtypie, podczas gdy w drugim zaangażowane były bardziej układy mózgowe.

Autorzy badania sugerują, że osoby wykazujące głównie zaburzenia uwagi (podtyp 1) mogą lepiej reagować na treningi poznawcze i terapie skupione na koncentracji. Bardziej złożone strategie leczenia, łączące farmakoterapię i terapię behawioralną sprawdzą się w przypadku podtypu drugiego.

Mimo że rezultaty tego badania nie spowodują natychmiastowych zmian w praktyce klinicznej, stanowią kolejny dowód na to, że ADHD należy rozumieć jako spektrum powiązanych ze sobą zaburzeń. W przyszłości wyróżnianie podtypów na podstawie badań neurobiologicznych może sprzyjać bardziej spersonalizowanej diagnostyce i leczeniu, umożliwiając lepsze dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

www.eurekalert.org/
www.news-medical.net/
Zhong T. i wsp., Brain morphological changes across behaviour spectrums in attention-deficit/hyperactivity disorder, General Psychiatry, 2025.

