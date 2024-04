Natalia Gębska: Kariera w IT nie wymaga specjalistycznego wykształcenia ani predyspozycji

Do kogo skierowany jest program, który rozpoczęli państwo chwilę temu - Nowi MY w IT: Różnorodność nie ma granic?

Naszym celem jest zachęcenie osób, które doświadczyły stereotypowego traktowania ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek czy neuroatypowość, do podboju jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, jaką jest branża IT. Poprzednia edycja naszego programu zatytułowana „Nowa TY w IT” spotkała się z ogromnym zainteresowanie, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszych działań. Każdy zasługuje na szansę, a chcemy pokazać, że różnorodność to nie tylko „buzzword”, marketingowy chwyt, ale realna szansa dla pracowników i pracodawców na stworzenie lepszego miejsca pracy.

Odnośnie do obecności kobiet w branży IT: często słyszy się, że panie same ograniczają swoje działanie w tym obszarze. Ulegają stereotypom, nie wierzą w siebie, boją się współdziałania z dominującymi tu mężczyznami. Co można robić, żeby zachęcać je do zmiany tych przekonań?

Istnieje wiele sposobów, w jakie możemy poprawić sytuację i zwiększyć udział kobiet w branży IT. Przede wszystkim: ważne jest podnoszenie świadomości na temat możliwości kariery w tej dziedzinie poprzez różnorodne kampanie edukacyjne, warsztaty i konferencje skierowane specjalnie do kobiet. Pokazywanie sukcesów kobiet z branży może również być inspirujące i zachęcające dla innych, a nawet może przyczynić się do powstawania coraz liczniejszych programów mentorskich, które gorąco polecamy. W naszej organizacji funkcjonują od pewnego czasu i są świetnym przykładem jak można nie tylko tworzyć, ale i kształtować kulturę organizacji razem z pracownikami.

Należy także podejmować wysiłki w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w istniejących już firmach, aby stworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy dla kobiet w branży IT. Warto mówić o wprowadzaniu polityk zapewnienia równych szans w rekrutacji i awansie, walkę z dyskryminacją oraz promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy.

Jakie są prognozy co do tego, jak zmieni się zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w IT w związku z rozwojem AI?