Sylwester. Jak pomóc psom? Behawioryści odradzają podawanie leków uspokajających

Sylwester z psem — niezbędne jest staranne zabezpieczenie zwierzaka

Podczas spacerów 31 grudnia trzeba pamiętać o dobrym zabezpieczeniu psa, który ze strachu może próbować się wyrwać. Matylda Matusiak wskazuje szelki antyucieczkowe oraz zawieszenie pupilowi tabliczki z adresem, albo numerem telefonu. Ekspertka podkreśla, że nawet jeżeli opiekun nie słyszy żadnych dźwięków, ale widzi u pupila niepokój, to lepiej przerwać pobyt na zewnątrz.

- Tego dnia warto być szczególnie wyrozumiałym dla swoich podopiecznych — mówi ekspertka..

Kiedy mimo wszystkich podjętych starań dojdzie do sytuacji, w której podczas sylwestrowego spaceru pies ucieknie i znajdzie go przypadkowa osoba, zwierzęcia nie należy gonić. To dodatkowo je stresuje. Behawiorystki radzą, aby spróbować zdobyć zaufanie czworonoga i sprawdzić, czy ma tabliczkę z adresem zamieszkania lub kontaktem do właściciela. Jeżeli nie, to najlepiej zabrać go do kliniki weterynaryjnej, bo zwierzęta domowe mogą mieć chip lub lokalizator. Warto też wykonać telefon do Eko patrolu, który może mieć zgłoszenie o zaginięciu. Wówczas trzeba się uzbroić w cierpliwość, szczególnie w trakcie nocy sylwestrowej. Dobre rezultaty w akcjach poszukiwawczych przynosi też często zamieszczenie ogłoszeń w mediach społecznościowych.

W zeszłym roku tylko do warszawskiego schroniska na Paluchu w czasie sylwestrowej nocy trafiło 27 psów. W pierwsze trzy dni nowego roku 15 z nich zostało odebranych przez swoich opiekunów.