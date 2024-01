Claudia Schiffer przyszła na premierę filmu...z kotem

Nie wszystkim podoba się medialna kariera czworonoga. W komentarzach pojawiają się głosy wskazujące, że zwierzę to nie akcesorium i nie może być dręczone dla reklamy oraz namawiające do bojkotu zarówno książki, jak i filmu.

Przeznaczeniem plecaków dla zwierząt jest to, żeby umożliwić transport z punktu A do punktu B, na przykład z dworca do domu. Zwierzę nie potrzebuje mieć wtedy takiego okienka na świat, bo właśnie ten świat może je bardzo stresować. Ono czuje, że się je niesie, działa grawitacja, inaczej balansuje ciałem, a oglądanie tego, co jest na zewnątrz, jeśli nie jest to zielona trawa albo las, będzie jest dodatkowym elementem stresującym, bo dostarcza jeszcze większą ilość bodźców do przetworzenia – komentuje Sonia Maciuszek, certyfikowana behawiorystka zwierząt domowych. – Niektóre koty można przyzwyczaić do tego, żeby podróżowały ze swoim opiekunem i szybciej niż przeciętne adaptowały się do nowych warunków, ale i tak trzeba im dać czas. Potrzebują go do nabrania poczucia bezpieczeństwa, by mogły rozeznać się nowej sytuacji, zorientować, czy nie grożą im jakieś niebezpieczeństwa i sprawdzić gdzie ewentualnie mogą czmychnąć w poszukiwaniu schronienia. Jest szansa, że kot, który tego często doświadcza, dużo łatwiej będzie znosił podobne sytuacje. Ale dla innego, który ma żyć życiem celebryty, jak ludzki aktor czy aktorka, czerwony dywan będzie strefą przetrwania. Nie doświadczy korzyści z tego wydarzenia, po prostu będzie zmuszony przeżyć je w dyskomforcie.