Claudia Sheinbaum nową prezydent Meksyku: Nie zawiodę was!

Studia i polityka

Za tak mocnym przekonaniem przemawia doświadczenie polityczne zdobywane już w trakcie studiów na Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku (ang. National Autonomous University of Mexico, skr. UNAM), kiedy aktywnie działała w protestach przeciwko prywatyzacji publicznych uczelni, a także angażowała się między innymi w strajk głodowy przeciw oszustwom wyborczym w stanie Oaxaca czy uczestniczyła w proteście zorganizowanym przez Związek Pracowników swojej uczelni. Po ukończeniu studiów licencjackich na UNAM kontynuowała edukację w zakresie inżynierii energetycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim, a następnie powróciła na swoją pierwotną uczelnię, by tam obronić doktorat.

Na politykę poza murami uczelni przyszedł czas w 2000 roku, kiedy Sheinbaum została sekretarzem ochrony środowiska w stolicy Meksyku, pracując u boku Obradora, ówczesnego burmistrza miasta. Po sześciu latach zrezygnowała ze stanowiska, poświęcając się działalności naukowej i dołączając do Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (ang. The Intergovernmental Panel on Climate Change, skr. IPCC). Zespół w 2007 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Nie tylko moje zwycięstwo

Ambicje polityczne, mimo imponujących osiągnięć naukowych, nie zeszły na dalszy plan i w 2015 roku Sheinbaum została pierwszą kobietą wybraną na stanowisko burmistrza dzielnicy Tlalpan. Trzy lata później objęła funkcję burmistrza miasta Meksyk, ustępując w 2023 roku, aby rozpocząć przygotowania do wyborów prezydenckich w Meksyku. Czas pokazał, że i te starania zakończyły się dla niej spektakularnym sukcesem.

Choć pokonała rywalkę zdecydowaną większością głosów, podkreśla, że zwycięstwo nie wyłącznie jej osiągnięciem, ale wszystkich kobiet, które w Meksyku otrzymały prawo do głosowania dopiero w 1953 roku. – Mówiłam od samego początku i zaznaczam po raz kolejny, że nie jest to jedynie mój sukces. To wielkie osiągniecie nas wszystkich – przekazała zgromadzonym na Zocalo plaza w Meksyku kobietom, świętującym ten przełomowy moment. – Po raz pierwszy w 200-letniej historii Republiki Meksyku prezydentem kraju zostanie kobieta – podkreślała podczas przemówienia.



Decyzje oparte na danych

Ambitna zwyciężczyni wyborów prezydenckich, której dziadkowie przybyli do Meksyku z Bułgarii oraz Litwy, już od najmłodszych lat miała okazję poznawać świat nauki za sprawą rodziców: ojca chemika i mamy biolożki. Zainspirowana ich pracą, podjęła studia w zakresie fizyki, w trakcie których poznała swojego partnera życiowego, Jesús María Tarriba. Obecnie jest on specjalistą do spraw ryzyka finansowego w Bank of Mexico.