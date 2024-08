Kontrowersje wokół teledysku Katy Perry: Czy artystka naruszyła przepisy?

Wśród najlepszych teledysków wszech czasów wymienia się między innymi „Single Ladies” Beyoncé czy „Vogue” Madonny. W obu przypadkach wokalistki skupiają się nie tylko na śpiewie, ale i na wyszukanej choreografii, która, wielokrotnie powtarzana, zawiera kilka charakterystycznych gestów, pozwalających z łatwością rozpoznać utwór, nawet bez podkładu muzycznego. Odwracana w rytm muzyki lewa dłoń Beyoncé ze wskazaniem palca serdecznego stała się czytelnym komunikatem dla mężczyzn zwlekających z poproszeniem ukochanej o rękę. – Jeśli jesteś szczęśliwy, powinieneś nałożyć tutaj obrączkę – przekonuje wokalistka, wykonująca wraz z dwiema tancerkami skomplikowane układy choreograficzne, które nieudolnie próbował powtórzyć nawet Justin Timberlake.

Niełatwe do odtworzenia kroki oraz ascetyczna czarno-biała sceneria, to również elementy charakterystyczne pochodzącego z 1990 roku teledysku Madonny do piosenki „Vogue”. W brawurowo odtańczonych fragmentach królowa pop występuje w czarnym garniturze, a w stonowanych kadrach spogląda prosto w obiektyw kamery, dłońmi wyznaczając ramę wokół własnej twarzy. Gest ten przez kolejne dziesięciolecia będą powtarzać fotografowie oraz modelki biorące udział w kampaniach reklamowych biżuterii czy zegarków. Klip nakręcono w 16 godzin, a tancerze zaproszeni na casting na tyle zaangażowali się w swoje role, że porwali do wspólnego występu cały klub, co przekonało wokalistkę do zatrudnienia ich do teledysku bez chwili zastanowienia.

Estetyka videoclipu do najnowszej piosenki Katy Perry, „Lifetimes”, z ascetyzmem nie ma nic wspólnego. Wokalistka beztrosko biega po plażach Ibizy i Formentery, opala się na jachcie i przemierza wyspę wtulona w plecy rozpędzonego motocyklisty. Co sprawiło, że kolorowymi kadrami z wakacyjnego teledysku zainteresowały się władze Hiszpanii i czy artystka dopełniła formalności niezbędnych do nagrań na tamtejszych wydmach, objętych ochroną ekologiczną?



Zawsze proś o pozwolenie

– To twój najlepszy utwór!; Wyglądasz wspaniale!; Królowa powraca! – pisano w komentarzach pod postem, w którym Katy Perry ogłosiła premierę drugiego tego lata teledysku. Oprócz zachwyconych fanów artystki głos zabrali też obrońcy przyrody, którym nie spodobała się obecność 39-latki na terenie chronionym ekologicznie. – Wydmy Formentery są obszarem znajdującym się pod ochroną. To dotyczy również artystów, którzy powinni szanować Naturę!; Doceniaj miejsca, które odwiedzasz i zawsze proś o pozwolenie na wizytę; Mogłaś nakręcić teledysk na jakiejkolwiek innej plaży, a nie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone – pisano.