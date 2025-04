Społeczność dla kobiet, edukacja dla mężczyzn

„Chciałyśmy stworzyć narzędzie, które daje kobietom coś więcej niż tylko możliwość rozmowy – daje poczucie, że ktoś jest obok, nawet jeśli dzielą nas setki kilometrów. HomeGirl to technologia, która wzmacnia – pomaga odzyskać spokój i poczucie kontroli w sytuacjach, gdy czujemy się zagrożone” - mówi Adrianna Klimczak, współzałożycielka i wiceprezeska fundacji IT Girls.

Anja Rubik podkreśla za to, że HomeGirl to jednak przede wszystkim społeczność „Chciałabym pokazać tą aplikacją, że polskie kobiety potrafią się wspierać, że są wobec siebie solidarne. Bo HomeGirl nie będzie istnieć bez ich udziału, bez tego, że jesteśmy gotowe pomagać sobie nawzajem w momentach kryzysowych, chwilach strachu”- mówi modelka.

Jak przyznaje Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca SEXEDPL, przy pracy nad aplikacją brano pod uwagę głosy mówiące, że odpowiedzialność ponownie jest po stronie kobiet, że to one muszą zadbać o własne bezpieczeństwo. „Ta aplikacja powstała dlatego, że z raportów, które ostatnio zrealizowaliśmy, jasno wynikało, że jest to najskuteczniejszy sposób, żeby poczuć się bezpiecznie. Nie zlikwiduje on jednak problemu przemocy.

„Aplikacja ma tworzyć wspierającą się społeczność, ale też mam nadzieję, że da początek debacie publicznej i pomoże w zwróceniu uwagi mężczyzn i chłopców na to, że gdy w nocy widzą dziewczynę idącą samą, żeby nie szli krok za nią, bo być może to sprawia, że ona nie czuje się bezpiecznie” - tłumaczy Martyna Wyrzykowska.

„To są takie rzeczy, których mężczyźni nie wiedzą, bo nikt im tego nie mówi, dlatego my chcemy komunikację wokół HomeGirl prowadzić szerzej. Niedawno uruchomiliśmy stronę lekcjebeztabu.pl, gdzie nauczyciele mogą pobrać bezpłatne materiały do prowadzenia zajęć. Największą popularnością cieszy się scenariusz lekcji „Chłopackie sprawy”, dotyczący edukacji seksualnej. Ta wiedza jest potrzebna, mamy do zrobienia pracę, której nie wykonały poprzednie pokolenia”.