Badanie pokazało, z czego są dziś dumni Polacy. Dobra materialne na ostatnim miejscu

Ze wspomnianego badania wynika, że prawie trzy czwarte Polaków (72 proc.) jest zdania, iż Polska i Polacy mają duży potencjał rozwojowy. Jednak 69 proc. respondentów uważa, że Polacy potrafią działać wspólnie tylko w ramach zrywów. Z zebranych danych wynika, że niemal co trzeci respondent (32 proc.) wierzy, iż większe przedsięwzięcia w Polsce mają szanse powodzenia, z kolei 31 proc. nie uważa, że pod względem rozwoju Polska pozostaje w tyle za krajami Europy. Jednocześnie 41 proc. ankietowanych jest zdania, że nasz kraj pozostaje w tyle za państwami Europy, a 32 proc., że duże przedsięwzięcia nie mają u nas większych perspektyw realizacji.

Reklama

Z czego są dziś dumni Polacy?

– Wyniki badania towarzyszące kampanii We Did It In Poland pokazują, że Polki i Polacy coraz mocniej wierzą w siebie i swój potencjał – aż 60 proc. jest dumnych z własnego rozwoju. To doskonale wpisuje się w wartości kampanii: promowanie Polski jako kraju innowacyjnego, dynamicznego i pełnego możliwości. Choć wielu z nas wciąż postrzega wspólne działanie jako coś okazjonalnego, to rosnące poczucie sprawczości i dumy z osiągnięć – osobistych i narodowych – to sygnał, że jesteśmy gotowi na więcej – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii, członkini Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Wyniki badania pokazują też, że większość Polaków nie ma kompleksów – 60 proc. badanych deklaruje, że są z siebie dumni, taki sam odsetek jest dumny ze swojego rozwoju. Ponad połowa respondentów odczuwa dumę ze swojego poziomu wykształcenia (57 proc.) i przebiegu życia zawodowego (51 proc.). Blisko jedna trzecia ankietowanych (31 proc.) jest dumna z angażowania się w działania prospołeczne. Wśród powodów do dumy z własnej osoby w odpowiedziach badanych pojawiły się także zaradność (11 proc.) oraz własne osiągnięcia (10 proc.). Inne wskazywane odpowiedzi to wytrwałość czy „pokonanie trudności”, a także posiadanie rodziny i rodzicielstwo.

Co innego napawa dumą kobiety i mężczyzn

Jeśli chodzi o konkretne obszary życia prywatnego, które stają się powodem dumy dla Polaków, z badania wynika, że dla ponad jednej trzeciej respondentów (36 proc.) głównym powodem do dumy w życiu są dzieci, dla 15 proc. – ogólnie rodzina, a dla 12 proc. – małżonek lub partner/partnerka. Dzieci są powodem dumy większego odsetka matek (48 proc.) niż ojców (23 proc.). Mężczyźni częściej natomiast jako powód do dumy wskazują ogólnie rodzinę – 20 proc. w porównaniu do 11 proc. wskazań wśród kobiet. Jedynie 6 proc. ankietowanych jako główny powód do dumy w życiu wskazuje pracę, a 3 proc. – zdobyte dobra materialne.