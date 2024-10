Kontrowersje wokół nagradzanej książki dla młodzieży. Do czego namawia "Welcome to Sex!"?

"Welcome to Sex!" to książka napisana przez Melissę Kang – lekarkę specjalizującą się w zdrowiu młodzieży, oraz Yumi Stynes, dziennikarkę i prezenterkę telewizyjną. Publikacja skierowana jest do młodych osób. Celem autorek jest dostarczenie rzetelnych informacji na temat dojrzewania, relacji międzyludzkich oraz seksualności. Twórczynie publikacji nie ograniczyły się jedynie do zwrócenia uwagi na biologiczne aspekty seksu. W książce poruszone są również kwestie emocjonalne i psychologiczne, które towarzyszą dorastaniu. Dzięki temu to obszerne kompendium wiedzy na temat ciała oraz intymnych relacji międzyludzkich.

"Welcome to Sex!" - co to za dzieło?

Na kartkach książki znajdziemy między innymi omówienie tematów takich jak: pierwsze kontakty seksualne, zmiany, jakie zachodzą w ciele w okresie dojrzewania, a także porady dotyczące zgody, ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową czy odpowiedzialności w związku. Ważnym elementem publikacji są również rozdziały poświęcone tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Autorki starały się, by publikacja była przewodnikiem dla młodych ludzi poszukującym odpowiedzi na różne trudne pytania.

To, co wyróżnia "Welcome to Sex!", to sposób podawania informacji. Książka zawiera szczegółowe opisy aktów seksualnych, które zostały zilustrowane w sposób graficzny. Ten fakt stał się głównym powodem kontrowersji wokół publikacji. Wielu czytelników – szczególnie rodzice i przedstawiciele konserwatywnych środowisk – uważa, że tego typu treści mogą być nieodpowiednie dla młodszych odbiorców, zwłaszcza że książka jest przewidziana dla dzieci już od 11 roku życia.

Kontrowersje wokół książki "Welcome to Sex!"

Choć jury konkursu literackiego uznało książkę za „nieustraszoną, szczerą i ważną” pozycję i uzasadniło swoją decyzję jej edukacyjną wartością, krytycy nie pozostawiają suchej nitki na publikacji. Jednym z najgłośniejszych przeciwników publikacji jest Bernard Gaynor, były członek Australijskich Sił Zbrojnych, obecnie konserwatywny bloger, który zwrócił uwagę na fakt, że książka zachęca młodych ludzi do robienia nagich zdjęć i dzielenia się nimi. Gaynor twierdzi, że publikacja ta może prowadzić do nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak tworzenie i przesyłanie materiałów o charakterze pornograficznym przez młodzież. „To wielce niepokojące, ponieważ zachęca młodych czytelników do wysyłania nagich selfie z wyciętą głową” — podkreślił Gaynor w rozmowie z „The Epoch Times”.