- Dzięki byciu aktywną w social mediach widzę, jak nadal ludzie wierzą w zabobony rodem ze średniowiecza, magiczne mikstury, które mają pomóc na każde schorzenie i że liczy się dla nich nie to, jakie wykształcenie i doświadczenie ma jakiś twórca w internecie i czy faktycznie jest specjalistą, ale to, że dana osoba zgromadziła już wokół siebie rzeszę osób, obserwatorów i jak potrafi sprzedać ładnymi słowami swój produkt – tłumaczy.

Poszukiwanie wiedzy w różnych, niekoniecznie właściwych miejscach, potwierdza także raport, z którego wynika, że Polacy chcą się dokształcać i mieć większą świadomość nauki, poszerzać wiedzę o nowych odkryciach. Deklaruje tak 51 proc. badanych. Dr Siuzdak wskazuje więc na potrzebę zwiększenia liczby osób, które popularyzują naukę na różne sposoby – poprzez wykłady, aktywność w social mediach, programach telewizyjnych i radiowych.

- Edukacja to nie tylko chodzenie do szkoły, to poszerzanie wiedzy, weryfikowanie informacji, ograniczone zaufanie do „prostych” sposobów na każde schorzenie. Niestety mimo powszechnego dostępu do wiedzy, nie chce się nam sprawdzać i dociekać, szukamy tej łatwej ścieżki. Aby to zmienić, potrzeba zmian w samym systemie edukacji. Uczniom trzeba pokazać, jak sprawdzać informacje, które pojawiają się w sieci, a nie tylko skupiać się na tym, czy ktoś dobrze wykuł wiedzę na sprawdzian ale czy wie, korzystać z AI. Świat strasznie gna, sporo w nim szumu informacji i osoby, które wyłapią w nim potrzebne i wiarygodne informacje, będą na wygranej pozycji – mówi ekspertka.

Płeć nie ma znaczenia w kwestii wiary w teorie spiskowe

Choć raport nie rozróżnia odpowiedzi ankietowanych pod względem płci czy wieku, dr Siuzdak uważa, że brak zaufania do nauki czy skłonności do wiary w teorie spiskowe nie zależą od tych czynników, a raczej od ogólnej wiedzy i świadomości, że dzięki nauce możemy zrozumieć wiele zjawisk.

- To wymaga włożenia pewnego wysiłku, bo nie ma co chwilę dróg na skróty i prostych odpowiedzi na każde pytanie. Niestety, ale głupota nie ma płci i jeśli nadal wiele osób uważa, że jak w bajkach w naszych przydomowych ogródkach żyły dinozaury, a Ziemia jest płaska jak spodek pod filiżanką z kawą, to tylko pokazuje jak wiele jest do zrobienia w obszarze edukacji – mówi.