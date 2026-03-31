Eksperci LiveCareer Polska, którzy przyjrzeli się ostatnio specyfice funkcjonowania milenialsów na polu zawodowym, zwrócili uwagę na kilka kwestii wyróżniających osoby z tego pokolenia.

Reklama Reklama

Co ukształtowało podejście milenialsów do pracy?

Pokolenie Y wchodziło w rynek pracy z nastawieniem na rozwój, satysfakcję i równowagę między pracą a życiem prywatnym. Jego przedstawiciele często zmieniają pracę, poszukując ścieżki zawodowej, która przyniesie im satysfakcję, a nie tylko stabilność. Doceniają elastyczne godziny pracy, otwartą komunikację z przełożonymi i współpracę w zespołach. Są wielozadaniowi, potrafią rozwiązywać codzienne problemy i chętnie korzystają z technologii ułatwiających pracę. Jednocześnie oczekują, że pracodawcy będą wyznaczać cele i wspierać ich rozwój, traktując ich jako równych partnerów w zespole.

O tym, jakie są osoby z pokolenia Y, zdaniem specjalistów, zadecydowało m.in. to, że ludzie ci dorastali w czasach dobrobytu, w stabilnym środowisku społecznym i ekonomicznym. Wychowywani byli w duchu indywidualizmu i wsparcia ze strony rodziców, co wzmocniło ich pewność siebie i przekonanie o własnej wyjątkowości. Ich dzieciństwo i młodość przypadły na rozwój internetu, gier wideo i mediów społecznościowych, co uczyniło ich cyfrowymi ekspertami i ułatwiło kontakty w „globalnej wiosce”. Przeżyli okres transformacji i otwarcia Polski na Zachód, co zwiększyło ich otwartość, elastyczność i orientację na nowe możliwości. Dorastali w świecie, w którym autorytety były mniej sztywne, a opinie innych, w tym influencerów, stały się ważnym źródłem inspiracji i informacji.

O czym świadczy to, że milenialsi często zmieniają pracę?

– Warto zauważyć, że częste zmiany pracy wśród milenialsów nie muszą być przejawem braku lojalności, tylko świadomego zarządzania własną karierą i poszukiwaniem środowiska, które realnie wspiera ich dobrostan i rozwój – co dziś, w czasach kryzysu zdrowia psychicznego (zwłaszcza wśród młodszych pokoleń), jest szczególnie istotne – mówi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer Polska. – I nawet jeśli zmiany pracy nie są u nich tak częste, to raczej z góry nie wiążą swojego całego życia zawodowego z jedną firmą.

– Poza tym milenialsi, znacznie częściej niż ich rodzice czy dziadkowie, oczekują od przełożonych partnerskiego podejścia do pracowników, transparentnej komunikacji i jasno wyznaczonych celów, a jednocześnie dużej autonomii w ich realizacji. Dobry szef ma nie być autorytetem, tylko mentorem, a może nawet kolegą. Jeśli tego brakuje, wielu milenialsów będzie dziś chciało zmienić pracę – nawet kosztem stabilności zatrudnienia. To zjawisko jest jeszcze bardziej widoczne w pokoleniu Z, czyli najmłodszym obecnie pokoleniu pracowników (do 30. roku życia). Większość Zetek dopiero testuje różne ścieżki kariery i ma jeszcze mniejsze przywiązanie do struktury organizacyjnej niż milenialsi. Dla nich elastyczność, sens pracy i szybki feedback są absolutnym standardem, a nie benefitem. Dlatego firmy, które nie dostosują się do tych oczekiwań, prawdopodobnie coraz częściej będą mierzyć się z wysoką rotacją pracowników. A te, które postawią na rozwój, kulturę feedbacku i autentyczne przywództwo, zyskają ich zaangażowanie i lojalność – podsumowuje.