Milenialsi wcale nie mają źle. Oto, jak aktualnie wygląda ich sytuacja materialna

Przedstawiciele pokolenia Y nie widzą jednak tego w tak kolorowych barwach – niewielu z nich postrzega siebie jako osobę tak zamożną, jak wygląda to na papierze. Ten rozdźwięk między danymi a osobistym poczuciem dobrobytu eksperci określają mianem fantomowego bogactwa (ang. phantom wealth). Skąd takie różnice? Statystki biorą pod uwagę majątek, którego wartość jest płynna, jak chociażby fundusz emerytalny i posiadane nieruchomości. Wartość tych ostatnich między 2019 a 2022 rokiem w USA wzrosła aż o 44 proc. Z tym, że nie przekłada się to na zwiększenie domowego budżetu rodziny, która mieszka w danej nieruchomości, a co za tym idzie – nie wpływa na polepszenie standardu życia. Oczywiście, posiadanie na własność nieruchomości jest ogromnym przywilejem i udogodnieniem, jednak w tym przypadku traktowane jest jako „zamrożona”, nieodczuwalna część majątku. Oprócz nieruchomości, które stały się największym motorem napędowym bogactwa, w wyliczaniu wartości milenialsów brano pod uwagę także posiadane przez nich akcje, fundusze inwestycyjne oraz pieniądze dziedziczone lub otrzymane w prezencie od członków rodziny.

Eksperci zaznaczają jednak, że mimo rosnących płac, z powodu inflacji i ogólnej niestabilności rynku, milenialsi plasują się w kategorii tzw. HENRY – high earners, not rich yet, czyli wysoko zarabiających, ale jeszcze niebogatych. Wysokie koszty życia, opieki nad dziećmi, wspomniane raty za studia czy rosnące koszty kredytów hipotecznych plus brak możliwości oszczędzania, dodatkowo powodują, że generacja Y widzi swoją sytuację jako zdecydowanie gorszą niż sytuacja pokolenia ich rodziców.

To, wbrew danym o zamożności milenialsów, potwierdzają inne badania. Według sondażu „Youth & Money in the USA” przeprowadzonego przez CNBC i Generation Lab, 55 proc. dorosłych w wieku od 18 do 34 lat przyznaje, że znacznie trudniej jest im kupić dom niż ich rodzicom. Dla wielu pozostaje to nieosiągalnym marzeniem, co wynika z ogromnych nierówności majątkowych w obrębie tego pokolenia. Według badaczy z University of Chicago – ze wszystkich generacji są one największe właśnie między milenialsami. To wyjaśnia, dlaczego pokolenie to jest najbardziej zadłużonym i żyje od wypłaty do wypłaty, a jeden na trzech milenialsów ma drugą pracę. I ciągłe poczucie bycia bez pieniędzy.

W Polsce sytuacja nie wygląda lepiej. Generacja Y dwukrotnie częściej niż inne pokolenia w naszym kraju poszukuje mieszkania na wynajem niż do kupienia (dane Domiporta.pl), a według danych Eurostatu – 43,9 proc. osób w wieku 25-34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Wynika to przede wszystkim z aspektów finansowych. Jak czytamy w raporcie „Dobrostan Polek i Polaków” (Infuture Institute na zlecenie Benefit Systems), w Polsce to milenialsi są najmniej zadowoleni z życia. Na tę negatywną ocenę ma przede wszystkim wpływ bycie pod ciągłą presją i próba łączenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym.

