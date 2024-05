Specjalistka od trudnych remontów starych budynków: Każdy chce mieć wypacykowany zabytek

Nie było łatwo. Przesłuchałam piętnastu parkieciarzy i każdy mówił, że podłogę trzeba wycyklinować. Inwestor dostawał szału, bo jak można mechanicznie zniszczyć wiekową patynę? On chciał zachować każdy ślad wydeptany przez pokolenia, każdą plamę z wina, rysę i szparę. To samo było z dachem i ścianami. Musiałam przesłuchiwać dziesiątki konserwatorów, wykonawców i rzemieślników. Patrzyli na mnie z niedowierzaniem w oczach — młoda dziewczyna wątłej postury mówi, im jak mają kłaść tynki i czego używać do czyszczenia drewna. Ale dla mnie ta lekcja była doskonałą praktyką. Każdy wykonawca dzielił się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Od każdego z nich czegoś się nauczyłam. Idąc tropem brytyjskiego podejścia do dziedzictwa i konserwacji, pojechałam na kurs do SPAB czyli The Society for the Protection of Ancient Buildings. Oni wydają książki i prowadzą różnorodne kursy, dając możliwość współpracy z ich wykonawcami. Tam jest zupełnie normalne, że nie cyklinuje się parkietu w zabytku, że stosuje się tynki wapienne, nie montuje w pomieszczeniu klimatyzacji ani plastikowych okien. W tym czasie ukończyłam też studia podyplomowe z konserwacji zabytków architektury. Obroniłam pracę dyplomową dotyczącą zapraw wapiennych.

Dziś jesteś znana w branży jako specjalistka od trudnych remontów w wiekowych budynkach. Udzielasz się w mediach społecznościowych, ludzie proszą cię o ratunek, gdy remont zabytku pochłania ich majątek i zdrowie.

Na Facebooku przyłączyłam się do różnych grup remontowych. Jedną z nich prowadzi profesjonalista - jedyny inżynier, jakiego znam, który naprawdę rozumie stare budynki. Niestety, na ogół gdy człowiek w grupie prosi o pomoc, ma już duże kłopoty. Ktoś na przykład pokazuje stary budynek, który w całości okopał, zaraz będzie lał beton, wrzucał styropian i pyta, czy to dobrze. No, niedobrze, ale co teraz ma zrobić? Ksiądz proboszcz dostał dotację na osuszenie murów i izolację kościoła. Widzę, jak kopiąc, zdzierają pierwotną izolację, smarują smołą, i dysperbitami próbując zaklajstrować elewację na amen. Potem wchodzi czarna folia, choć rzadko który fachowiec umie poprawnie wykorzystać. Serce krwawi na sam widok. Na każdego człowieka któremu wyjaśnię, jak należy zabrać się za strategię remontu, dziesięciu fachowców powie - panie, lej pan beton. Co mogę zrobić? Kiedy doradzam na budowie, muszę się najpierw układać z ekipą budowlaną, wśród której śmieszność wywołuje sam mój widok. Sprawdzonym patentem na zdobycie uznania jest fachowe tłumaczenie wszystkiego, co wiem. Po pół godziny mojego monologu orientują się, że ja wiem, o czym mówię i zaczynają słuchać. Zdarza mi się wejść na rusztowanie, wziąć do ręki pacę czy kielnię i pokazać, gdzie leży problem. Wtedy z kwadransa na kwadrans zmienia się podejście i zaczynam być partnerem do rozmowy, jak swój chłop.

To dlatego postanowiłaś wydać pierwszy w Polsce podręcznik o tym, jak remontować zabytki? Vademecum „Zabytkowy budynek. Poradnik dla właścicieli i użytkowników” wydany przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ma na celu nauczyć wykonawców prawidłowego fachu?

To raczej publikacja dla właścicieli i użytkowników starych domów, żeby mieli pojęcie, jak rozmawiać z konserwatorami i fachowcami. Jeżeli majster każe lać beton, będą umieli powiedzieć - Zaraz, zaraz — dlaczego chcecie tak to zrobić? Chciałam pomóc zrozumieć użytkownikom zabytku, że to, jak ich dom został wybudowany, nie jest dziełem przypadku. I co teraz zrobić, żeby go nie popsuć, a tym samym nie obniżyć wartości. Książka nie uzbroi w szczegółową wiedzę konserwatorską, ale być może podpowie, jak rozmawiać z konserwatorami i inżynierami. W Polsce nie ma takich publikacji, w odróżnieniu na przykład do Wielkiej Brytanii. Gdy pomysł stworzenia vademecum zakiełkował mi w głowie, pojechałam do Warszawy przedstawić go Michałowi Laszczkowskiemu, dyrektorowi NIKZ, bo w środowisku wiemy, że to nowoczesna instytucja, która patrzy na ochronę zabytków w sposób progresywny. Nie chciał mi uwierzyć na słowo, więc napisałam dwa pierwsze rozdziały. Po przeczytaniu dostałam zielone światło. Tego nam potrzeba, tego brakuje — mówił Laszczkowski.