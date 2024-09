Fotki dzieci nie muszą być w sieci. Ekspertka NASK o ciemnej stronie sharentingu

Konsekwencje mogą być poważne – dzieci narażone są na cyberprzemoc, która może pochodzić zarówno od rówieśników, jak i od obcych osób. Zdjęcia udostępnione w internecie mogą zostać wykorzystane w sposób, na który rodzice nie mają wpływu, co może prowadzić do bolesnych sytuacji w życiu społecznym dziecka, czy nawet prześladowania. Dlatego publikacja takich materiałów zawsze powinna być dokładnie przemyślana.

Profile w mediach społecznościowych mają dziś niemal wszyscy – osoby prywatne, politycy, firmy, a także szkoły, przedszkola i żłobki. Czy te instytucje powinny zrezygnować z publikowania zdjęć uczniów w internecie? Czy w ogóle powinny posiadać swoje profile? Czy istnieje sposób, aby robić to w bezpieczny sposób?

Obowiązują standardy ochrony małoletnich, które bardzo poważnie traktują kwestie związane z ich bezpieczeństwem. Jednak w praktyce nie zawsze są one właściwie stosowane. Przykładem może być przedszkole, którego profil na Facebooku niedawno przeglądałam. Chociaż moje dziecko nie chodziło do tej placówki, mogłam bez problemu zobaczyć wszystkie publikowane zdjęcia i aktywności dzieci. Profil był całkowicie otwarty, co oznacza, że każdy, kto chciał, mógł oglądać te treści. To, co mnie uderzyło, to ogromna liczba zdjęć, które ukazywały dzieci w różnych sytuacjach – nie były to portrety, ale zdjęcia grupowe. Chociaż zakładam, że rodzice wyrazili zgodę na publikację, dla mnie to zdecydowanie za dużo.

Można to zrobić w dużo bardziej bezpieczny sposób. Na pewno bezpieczniejszym rozwiązaniem jest używanie specjalnych aplikacji dostępnych wyłącznie dla rodziców danej grupy. Zdjęcia są publikowane jedynie wewnętrznie i widoczne tylko po zalogowaniu się. To lepsze rozwiązanie – rodzic ma swoje hasło i widzi zdjęcia tylko z grupy swojego dziecka. Jeśli jednak zdecydujemy się na publikację w przestrzeni publicznej, musimy bardzo dokładnie sprawdzić ustawienia prywatności. Warto udostępniać zdjęcia jedynie rodzicom, którzy mają związek z danym profilem, a nie szerokiej publiczności.

Jeśli już musimy publikować zdjęcia publicznie, lepiej, aby były to zdjęcia ogólne, bez możliwości rozpoznania poszczególnych dzieci. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na zdjęcia bardzo intymne, na przykład dzieci w samej bieliźnie czy pampersach. Takie zdjęcia absolutnie nie powinny trafiać do internetu. Wiemy, że tego typu fotografie mogą trafić do rąk osób o skłonnościach pedofilskich. Zdjęcia z albumów rodzinnych, przedstawiające dziecko w kąpieli czy w innych intymnych sytuacjach, powinny zostać w naszych prywatnych archiwach. Publikowanie takich zdjęć w internecie jest wysoce nieodpowiedzialne i może mieć poważne konsekwencje.