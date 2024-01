Czy nauka języków obcych może pomóc w zapobieganiu demencji?

Przedłużenie młodości

Poza oczywistymi korzyściami, takimi jak nabywanie nowych umiejętności komunikacyjnych, poznawanie słownictwa, urozmaicenie codziennej rutyny i powrót wspomnieniami do czasów szkolnych, nauka języków obcych ma niezwykły wpływ na rozwój mózgu – Nauka języka obcego to doskonały sposób na jak najdłuższe zachowanie młodości, w tym młodości mózgu – potwierdza dr Anna Pol, językoznawca, filolog, ekspert Uniwersytetu WSB Merito – Tak rozumianą naukę języka można zatem przyrównać do treningu, dzięki któremu mózg człowieka, co ważne niezależnie od wieku, nieustannie rozwija się i doskonali. Konieczność zapamiętywania nowych słów, wyrażeń, zwrotów, jak również zasad gramatycznych, stymuluje w mózgu obszary, które odpowiadają za mowę, koncentrację i pamięć. Ta ostatnia zachowuje się bowiem jak mięsień, który w miarę ćwiczenia staje się coraz sprawniejszy – podkreśla dr Pol.

Ekspertka zwraca uwagę na kolejne niezaprzeczalne benefity wynikające z nauki języków obcych: eliminacja lęków i obaw językowych oraz korzystny wpływ na rozwijanie autonomii u osoby uczącej się, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych, co bezpośrednio przekłada się na poziom inteligencji, wspieranie w rozwijaniu kompetencji socjokulturowej, a tym samym pogłębieniu postaw otwartości wobec innych kultur, zwiększenie poziomu koncentracji, przyczynianie się do poprawy pamięci oraz zdolności związanych z przyswajaniem nowych informacji, zwiększenie poziomu motywacji do uczenia się kolejnych języków obcych i uczenia się w ogóle. Dodatkowo, jak wynika z badań, i co potwierdza również dr Pol, nauka języków obcych może zapobiegać chorobie Alzheimera oraz opóźniać pojawienie się demencji – Uczenie się języka innego niż ojczysty, czy to pierwszego obcego, czy kolejnego, wpływa korzystnie na rozwój mózgu i w niebagatelny sposób przyczynia się do zwiększenia występującej w nim liczby połączeń nerwowych – doprecyzowuje ekspertka – Tym samym u osób dwu- i wielojęzycznych zauważalna jest większa gęstość tzw. istoty szarej w mózgu, co wpływa na polepszenie koordynacji ruchowej czy zintensyfikowanie funkcjonowania zmysłów. Proces poznawania nowych języków ma także kluczowe znaczenie dla rozwoju hipokampu, tj. tej części mózgu, która odpowiada za przechowywanie i odzyskiwanie naszych wspomnień – dodaje dr Pol.

Nauka wskazana w każdym wieku

Eksperci zgodnie uważają, że przekonanie o możliwości nauczenia się języka obcego jedynie w wieku szkolnym to mit – Zupełnie nie rozumiem, czemu w społeczeństwie pokutuje przekonanie, że osoby starsze nie mogą się uczyć – konstatuje Mariusz Mirecki – dla wielu osób to właśnie ten czas, na emeryturze, jest świetnym momentem, by uzupełnić swoje umiejętności, na przykład te językowe. Ważną korzyścią jest oczywiście kontakt z innymi uczącymi się. To wcale nie muszą być rówieśnicy. Taka mieszana grupa daje możliwość na poznanie i docenienie opinii i sposobu myślenia ludzi w każdym wieku – podkreśla.

Na brak górnej granicy wiekowej w podjęciu nauki nowego języka zwraca też uwagę dr Anna Pol – Przekonanie o niemożności nauczenia się języka obcego w wieku dojrzałym jest mitem – potwierdza – Z rozwojowego punktu widzenia, w tym także tego odnoszącego się do efektywności funkcjonowania mózgu na różnych etapach życia człowieka, nie ma bowiem żadnych przeciwwskazań. Tym samym na aspekt późniejszej nauki języka obcego należy spojrzeć raczej od przeciwnej strony, tzn. właśnie korzyści, a nie utrudnień, jakie to późniejsze uczenie się może przynieść. Nie mam bowiem co do tego wątpliwości, że osoby uczące się drugiego czy kolejnego języka obcego, dysponujące już bogatym bagażem edukacyjnym w tym zakresie, mogą z dużą skutecznością wykorzystywać w procesie uczenia się nowego języka wszystkie te strategie i techniki, które stosowały już wcześniej. Ma to niebagatelne znaczenie dla efektywności procesu uczenia się, bo im jest to uczenie bardziej świadome, tym większe rezultaty można uzyskać – doprecyzowuje ekspertka.

Nauka w trybie tajnym

Choć podjęcie inicjatywy w zakresie zgłębiania swoich językowych kompetencji stanowi powód do dumy i powinno się o takich postawach mówić otwarcie, to zdarzają się sytuacje, kiedy seniorzy, chcąc zaskoczyć swoich bliskich lub sprawić im niespodziankę, celowo nie przyznają się rodzinie do udziału w kursach językowych, aby móc pochwalić się efektami już po osiągnięciu zadowalających rezultatów – Jednym z najbardziej rozczulających przykładów jest siedemdziesięcioletni pan, który w tajemnicy przed rodziną przyszedł nauczyć się języka angielskiego na tyle komunikatywnie, aby na pięćdziesiątą rocznicę ślubu móc zabrać żonę na wymarzoną wycieczkę zagraniczną – opowiada Karolina Mysiorska – czy też czterdziestokilkuletnia pani, która prowadząc wraz z mężem firmę rozpoczęła współpracę z Anglikami i widząc, że ze względu na brak jej umiejętności całość kontaktu z klientem spoczywa na mężu, przez cały rok szkolny przyjeżdżała na zajęcia pod pretekstem robienia zakupów w pobliskim sklepie, tylko po to, aby podczas wizyty zagranicznych gości zaskoczyć męża gotowością do obsługi klienta – przytacza kolejną anegdotę.

Niezależnie od motywacji i trybu nauki, warto mieć na uwadze cały szereg korzyści wynikających z podjęcia wyzwania, jakim jest poznanie nowego języka obcego. O ile przyswajanie skomplikowanych zasad gramatycznych czy konieczność zapamiętywania niezliczonych form czasowników nieregularnych mogą kojarzyć się z przykrym obowiązkiem w wieku szkolnym, o tyle osoby, które nie mają potrzeby podejmowania żadnych egzaminów językowych ani kolekcjonowania dobrych ocen na świadectwie, mogą taką dobrowolną naukę potraktować jako źródło inspiracji i oderwanie od codziennych obowiązków. Jak podkreślają cytowani eksperci, zajęcia z seniorami dają olbrzymią satysfakcję obu stronom: zarówno kursantom, jak i nauczycielom. Karolina Mysiorska mówi otwarcie, że jako lektor czerpie garściami z ich witalności.