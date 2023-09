Dlaczego na nic nie mam siły? Z tych ustaleń naukowców warto skorzystać

Układ nerwowy a zmęczenie

Stan zmęczenia jest nierozerwalnie związany z działaniem adrenaliny i dopaminy. Neuroprzekaźniki te regulują wiele procesów w naszym ciele.

- Do aktywności potrzebne jest wydzielanie dopaminy. Jest to neuroprzekaźnik bardzo wrażliwy na nagrody, na to czy to, co robimy jest atrakcyjne. Dlatego jeżeli coś, w co jesteśmy zaangażowani jest dla nas wartościowe, to nawet jeśli stracimy na chwilę uwagę, to łatwo jest nam się znowu zaangażować, bo układ współczulny cały czas nas mobilizuje do realizacji tego zadania. Jeśli nie widzimy nagród, układ współczulny może być przytłumiony i zamiast pobudzenia będziemy odczuwać zmęczenie – tłumaczy psycholożka.

Co zatem zrobić, gdy do wykonania mamy odpowiedzialne, wymagające zaangażowania umysłowego zadanie, ale czujemy, że chce nam się spać? Badacze z SWPS radzą, aby wówczas przyjrzeć się temu, co wygenerowało lęk lub inne silne emocje i nabrać dystansu, żeby układ przywspółczulny mógł odpocząć, a następnie możemy spróbować pobudzić układ współczulny w sprawdzony dla nas sposób – filiżanką kawy, technikami oddechowymi lub spokojnym spacerem.