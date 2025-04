Trump odwołuje kontrowersyjną decyzję ws. finansowania Women’s Health Initiative

Wszystkie te informacje wywołały falę krytyki w amerykańskich mediach, zwłaszcza tych zajmujących się nauką i medycyną, a także ze strony ekspertów z wielu czołowych instytucji naukowych w USA. Jeszcze w tym samym tygodniu, czyli w piątek 25 kwietnia, okazało się, że administracja Donalda Trumpa wycofała się z tych kontrowersyjnych planów.

„Te badania mają kluczowy wpływ na lepsze zrozumienie kobiecego zdrowia” – stwierdził przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w wypowiedzi dla CNN. „Choć NIZ przekroczyły swoje cele dotyczące redukcji kontraktów, to obecnie pracujemy nad pełnym przywróceniem finansowania dla tych badań”.

Finansowanie dla WHI będzie kontynuowane? „Jesteśmy w niepewnej sytuacji”

Przedstawiciele Women’s Health Initiative opublikowali w piątek komunikat odnoszący się do ostatniej decyzji Białego Domu. Pomimo zmiany kursu administracji Trumpa, naukowcy z WHI wciąż nie mają pewności co do przyszłości swojej instytucji.

„Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy w tej sprawie potwierdzenia w żadnej formie. Stawia nas to w niepewnej sytuacji” – czytamy na stronie WHI, którego przedstawiciele wyrazili nadzieję na to, że „deklaracje staną się faktem”. Instytut zapowiedział też kontynuowanie swojej działalności „tak długo jak to będzie możliwe”.

Instytut badawczy Women’s Health Initiative powstał w 1992 roku z myślą o zrozumieniu czynników ryzyka, zapobieganiu i wczesnej diagnostyce poważnych schorzeń u kobiet w wieku postmenopauzalnym. W realizowanych w nim badaniach, jak dotąd wzięło udział ponad 160 tysięcy kobiet. W bieżących badaniach uczestniczą ponad 42 tysiące kobiet w wieku od 78 do 108 lat.