Kładziesz się spać i wstajesz o różnych porach? To grozi poważną chorobą

Nie za krótko, nie za długo

Dr Matthew Walker, założyciel Instytutu Badań nad Snem, w książce pt. „Dlaczego śpimy” opisywał badania epidemiologiczne przeprowadzone jednocześnie na kilku kontynentach, które miało na celu zbadanie wpływu długości snu na ryzyko cukrzycy typu drugiego. Biorącym w nim udział zdrowym osobom (które miały prawidłowy poziom cukru we krwi) przez 6 dni ograniczano długość snu do zaledwie 4 godzin na dobę. Okazało się, że po tych kilku dniach ich organizmy znacznie gorzej radziły sobie z przyswajaniem glukozy, komórki stawały się mniej wrażliwe na działanie insuliny, a wyniki badań wskazywały na przedcukrzycowy stan hiperglikemii.

Inne badania, m.in. przeprowadzone w amerykańskim Vanderbilt University Medical Center pokazały, że nie tylko niedobór snu (czyli przesypianie mniej niż 7 godzin na dobę), lecz także jego nadmiar (powyżej 9 godzin) mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy typu 2. Szczególnie szkodliwe okazują się częste i duże zmiany długości snu, ponieważ przyczyniają się do zaburzeń metabolicznych i kardiometabolicznych (przyczyniających się do podwyższenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych).

Trzymaj się harmonogramu

Mogłoby się wydawać, że osoby, które co noc przesypiają zalecane 7-8 godzin, są bezpieczne. Jest jednak jeszcze jeden warunek – regularność. Jeśli o nią nie zadbasz i – na przykład - jednej nocy pójdziesz spać o godz. 22, innej o 24, a w weekend wrócisz z imprezy o 4 nad ranem, to nawet jeśli potem będziesz spać odpowiednio długo, ryzyko cukrzycy tupu 2 i tak wzrośnie. Do takich wniosków doszli naukowcy z Harvardu, którzy przez ponad 7 lat obserwowali ponad 84 tys. osób, u których wcześniej nie stwierdzono cukrzycy. Z badania opublikowanego w 2024 roku w czasopiśmie Diabetes Care wynika, że u osób, których długość snu wahała się o więcej niż godzinę z nocy na noc, ryzyko rozwoju cukrzycy było aż o 34% wyższe niż u tych, które przestrzegały stałych pór snu. Ta zależność dotyczyła zarówno ludzi, którzy sypiali zbyt krótko, jak i tych, którzy przesypiali zalecane 7-8 godzin. Zatem, nawet jeśli śpisz wystarczająco długo, ważne jest, by robić to regularnie.

Jak zadbać o zdrowy sen?

• Ustal stały rytm i przestrzegaj go – kładź się i wstawaj o podobnych porach, także w weekendy.

• Dbaj o codzienną aktywność fizyczną, ale unikaj intensywnych ćwiczeń na ok. 3 godziny położeniem się spać.