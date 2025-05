Niebezpieczny rodzaj pleśni może zagrozić milionom ludzi. Naukowcy ostrzegają

Według prognoz naukowców rozprzestrzenianie się grzyba znanego jako Aspergillus fumigatus może wzrosnąć o 77,5 proc. Ryzyko zakażenia nim dotyczy aż 9 milionów ludzi w Europie. Jest to jeden z najczęściej występujących patogenów grzybiczych, który może powodować zakażenie zagrażające życiu. Grzyb szybko rozrasta się w wysokich temperaturach, dlatego wnętrze ludzkiego ciała zapewnia mu bardzo dobre warunki do rozwoju.

Mieszkańcy Europy są poważnie zagrożeni chorobami grzybowymi

Autorami najnowszego badania są naukowcy z University of Manchester, Liverpool School of Tropical Medicine oraz UK Centre for Ecology & Hydrology. Opracowany przez nich raport został opublikowany na platformie udostępniającej artykuły naukowe przed publikacją ich w czasopismach – Research Square. Badacze postanowili sprawdzić, jakie mogą być skutki wzrostu temperatur w odniesieniu do grzybów wywołujących zakażenia. Założyli przy tym kilka scenariuszy dotyczących złagodzenia zmian klimatu do 2100 roku. Korzystając z modeli klimatycznych, zmapowali sposób rozprzestrzeniania się trzech patogenów grzybowych – Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus i Aspergillus niger.

Według naukowców, jeśli za 15 lat nadal będziemy polegać na paliwach kopalnych, a nie na czystej energii, prawdopodobnie dojdzie do znacznego rozprzestrzenienia się niektórych patogenów grzybowych w Europie. Dotyczy to wspomnianego wcześniej Aspergillus fumigatus, ale nie tylko. Zagraża nam także Aspergillus flavus, którego rozprzestrzenienie może wzrosnąć o 16 proc., tym samym narażając milion osób w Europie. Grzyb jest niebezpieczny nie tylko dla układu oddechowego człowieka, ale również dla upraw rolnych.

Co ważne: patogeny wykazują coraz większą odporność na środki przeciwgrzybicze. Jest to związane m.in. z powszechnym stosowaniem fungicydów w rolnictwie, które mają za zadanie chronić uprawy. Dużym problemem jest też brak diagnostyki, opcji leczenia zakażeń grzybiczych i brak świadomości ludzi na temat zagrożeń ze strony tych patogenów. Co więcej, opracowanie skutecznego leczenia przeciwgrzybiczego bez toksycznych skutków ubocznych jest bardzo trudne.