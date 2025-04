Dodatki do żywności są stosowane m.in. w celu nadania jej smaku i koloru, odpowiedniej konsystencji oraz wydłużenia okresu przydatności do spożycia. Występują one powszechnie w żywności ultraprzetworzonej. Liczba badań dotyczących wpływu poszczególnych substancji na zdrowie jest mocno ograniczona. Koncentrują się one na pojedynczych składnikach, takich jak barwniki lub na zanieczyszczeniach, które mogą przedostać się z opakowań do jedzenia. W najnowszym badaniu francuscy naukowcy sprawdzili, jakie mieszanki dodatków do żywności są spożywane najczęściej oraz w jakim stopniu są one powiązane z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2. Wyniki zostały opublikowane w „PLOS Medicine”.

Kombinacje dodatków do żywności mogą być bardziej szkodliwe niż pojedyncze substancje?

Żywność ultraprzetworzona stanowi nieodłączny element diety zachodniej. Jak donoszą autorzy artykułu, w niektórych krajach stanowi od 15 do 20 proc. dziennego spożycia energii (np. w Kolumbii i Rumunii), w innych blisko 60 proc. (w Stanach Zjednoczonych). Coraz więcej badań potwierdza jej szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, w tym na metabolizm. Te negatywne skutki mogą być związane z gorszą jakością odżywczą takiej żywności oraz z dużą liczbą dodatków.

Według definicji stworzonej przez WHO dodatki do żywności to substancje dodawane do jedzenia głównie na skalę przemysłową, w celach technicznych, czyli np. po to, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia lub dla poprawy smaku. W Europie stosowanie tego typu substancji jest uwarunkowane przepisami. Bezpieczeństwo poszczególnych dodatków zostało wcześniej ocenione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Niestety, te oceny opierały się na mocno ograniczonych dowodach naukowych.

Według ostatnich badań niektóre substancje mogą wpływać na zaburzenia metaboliczne, przewlekły stan zapalny i zaburzenie mikrobioty jelitowej prowadzące do zapalenia jelit. Do tej pory w analizach dotyczących bezpieczeństwa nie uwzględniano potencjalnych interakcji i efektów synergistycznych stosowanych dodatków. Tymczasem żywność ultraprzetworzona często zawiera mieszanki składników. Ponadto wiele osób spożywa w ciągu dnia kilka produktów, które zawierają różne dodatki. Takie mieszanki mogą potencjalnie wpływać na metabolizm i ogólny stan zdrowia.