Odkryto nowy zaskakujący czynnik, od którego może zależeć masa ciała

Okazało się, że osoby poczęte w porze zimnej wykazywały stosunkowo wyższą aktywność tej tkanki. Zaobserwowano u nich także zwiększone wydatki energetyczne, niższy wskaźnik masy ciała (BMI) oraz mniejszą ilość tłuszczu wokół narządów, co świadczy o lepszym ogólnym zdrowiu metabolicznym. Co ciekawe, badanie nie wykazało istotnego związku między porą roku, w której urodziła się dana osoba a jej zdrowiem metabolicznym. Związek istniał tylko w odniesieniu do pory roku, w której doszło do zapłodnienia. Aby rozszerzyć wyniki na liczniejszą populację, naukowcy dodatkowo zrekrutowali 286 dorosłych mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 78 lat. W tym przypadku również odkryli pewne powiązania, choć nie były one już tak wyraźne.

W jaki sposób ekspozycja na niską temperaturę w momencie poczęcia może wpływać na zdrowie metaboliczne?

Zespół badaczy podejrzewa, że ​​wzrost aktywności brunatnej tkanki tłuszczowej jest czynnikiem, który napędza inne wyniki metaboliczne. Przykładowo, samo BMI nie było w bezpośredni sposób związane z porą roku, w której doszło do poczęcia.

Niska temperatura może mieć wpływ na ekspresję genetyczną męskich plemników lub żeńskich jajeczek, a te zmiany mogą być przekazane potomstwu w momencie zapłodnienia. Tę tezę potwierdzają wcześniejsze badania na myszach, które wykazały, że narażenie rodziców na określone warunki pogodowe w okresie przed poczęciem może poprawić metabolizm potomstwa, prawdopodobnie z powodu zmian epigenetycznych w plemnikach ojca.

Należy dodać, że wyniki nowego badania mają jedynie charakter korelacyjny. Naukowcy podejrzewają jednak, że zapłodnienie w porze zimowej może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko otyłości i chorób metabolicznych u potomstwa. Zespół przyznał, że aby odkryć mechanizmy leżące u podstaw tego powiązania, konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań z udziałem bardziej zróżnicowanej populacji.

Źródła:

www.nature.com

www.independent.co.uk

www.sciencealert.com