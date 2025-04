Nie trzeba ćwiczyć każdego dnia, żeby być zdrowym. W aktywności liczy się coś innego. Badanie

WHO zaleca co najmniej 150 minut umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo w celu wsparcia ogólnego stanu zdrowia. Do tej pory nie było jednak wiadomo, czy lepiej równomiernie rozłożyć tę aktywność na wszystkie dni, czy może skoncentrować ją np. w weekend. Zespół naukowców z Southern Medical University w Chinach postanowił to sprawdzić. Wyniki badania ukazały się 2 kwietnia w recenzowanym czasopiśmie „Journal of the American Heart Association”.

Jak często trzeba ćwiczyć, aby cieszyć się zdrowiem?

Według autorów badania miliony dorosłych na całym świecie ćwiczą raz lub dwa razy w tygodniu. Określa się ich mianem „weekendowych wojowników”. Do tej pory nie było wiadomo, czy taki schemat ćwiczeń zapewnia podobne korzyści, jak równomiernie rozłożona aktywność. Aby to sprawdzić, zespół naukowców wykorzystał dane z UK Biobank pochodzące od ponad 93 tys. osób, których aktywność fizyczna była monitorowana za pomocą akcelerometrów nadgarstkowych. Następnie poddano analizie związek określonych wzorców aktywności fizycznej z ryzykiem zgonów ze wszystkich przyczyn, z powodu chorób układu krążenia i nowotworów.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na kilka grup. Głównym kryterium podziału było stosowanie się do wytycznych WHO, czyli wykonywanie umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej przez co najmniej 150 minut tygodniowo. Osoby, które spełniły ten warunek, zostały przydzielone do grupy „aktywnych fizycznie”, zaś osoby, które ćwiczyły mniej niż zalecana wartość, do grupy „nieaktywnych”. Uczestników „aktywnych fizycznie” dodatkowo podzielono na dwie podgrupy – „aktywni weekendowi wojownicy” (aktywność skoncentrowana w ciągu jednego lub dwóch dni w tygodniu) oraz „aktywni regularnie” (aktywność rozłożona na co najmniej trzy dni w tygodniu).

Łącznie 42,6 proc. osób zostało sklasyfikowanych jako „aktywni weekendowi wojownicy”, 23,6 proc. jako „aktywni regularnie”, a 33,8 proc. jako „nieaktywni”. Podczas okresu obserwacji trwającego nieco ponad 8 lat zmarło 3965 dorosłych, w tym 667 z powodu chorób układu krążenia i 1780 z powodu raka. Osoby, które należały do grupy aktywnych fizycznie, miały niższe ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn, a także z powodu chorób układu krążenia i raka w porównaniu do grupy nieaktywnej.