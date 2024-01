"Pozytywna dyskryminacja" w strukturach PKP Intercity. Chodzi o darmowe posiłki dla pracowników

Od początku 2024 roku konduktorki i kierowniczki pociągów pracujące dla PKP Intercity otrzymują ciepłe posiłki regeneracyjne. Fakt, że tylko kobiety mogą liczyć na bezpłatny obiad wzbudza kontrowersje. Rzecznik prasowy wyjaśnia, jaki jest powód takiej decyzji spółki.

Reklama

- Dla drużyn konduktorskich obowiązek wydawania posiłków wszedł 1 stycznia rozporządzeniem Rady Ministrów ws. profilaktycznych posiłków i napojów. Obliguje ono pracodawcę do zapewniania nieodpłatnie posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kilokalorii u mężczyzn i powyżej 1100 kilokalorii u kobiet - tłumaczy rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak.

Czytaj więcej Opinie Historia z pociągu Warszawa-Lublin. Tak PKP zakrzywia rzeczywistość swoich podróżnych W ubiegłym tygodniu po raz kolejny doświadczyłam niezwykłej siły języka. I to w okolicznościach nieoczywistych. Bo cóż zaskakującego może spotkać mediolingwistkę, spokojnie wracającą z pewnego Kongresu pociągiem relacji Warszawa-Lublin. Nic. Z dwóch powodów.

Bezpłatne posiłki dla pracownic PKP Intercity

Jak się okazało, powodem, przez który tylko kobiety otrzymują bezpłatne posiłki, są badania, z których wynika, że kobiety we wspomnianej branży, podczas wykonywania tej samej pracy co mężczyźni, spalają inną liczbę kilokalorii. Zgodnie z rozporządzeniem, dolne granice dla obu płci znacznie się różnią. Badania Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dr. n. med. Jerzego Nofera w Łodzi zostały przeprowadzone na pracownikach obsługujących połączenia z największą liczbą podróżnych.

- Badanie polegało przede wszystkim na rejestracji częstości rytmu serca. Wyniki były przeliczone na wartości wydatku energetycznego przy wykorzystaniu metody ISO 8996. Oszacowany wydatek energetyczny dla kobiet wykazał spalenie 1100 kilokalorii przy maksymalnym obciążeniu pracą. Zatem zgodnie z rozporządzeniem kobiety uzyskały uprawnienia do otrzymania posiłków profilaktycznych. W przypadku mężczyzn ten wydatek sięgał znacznie poniżej 2000 kilokalorii. Rozporządzenie zaś określa granicę kaloryczności dla mężczyzn powyżej 2000 kilokalorii. To oznacza, że gdyby doszło do przekroczenia tej granicy, mężczyźni również byliby objęci wydawaniem posiłków. Szacowanie wydatku energetycznego podlega aktualizacji przy każdej znaczącej zmianie organizacyjnej na stanowiskach pracy — dodaje Nowak.