Magdalena Kurpiewska: Kluczowa jest konkretna wiedza, ale też empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów

Prowadzenie biznesu w Polsce wymaga dużej odporności psychicznej, którą można wypracować w praktyce. Największym wyzwaniem jest zarządzanie zmiennością rynku i podejmowanie szybkich decyzji.

Jak udaje się pani łączyć pracę w sektorze finansowym z prowadzeniem zupełnie innego biznesu - sieci przedszkoli? Co było inspiracją do tego, żeby taki biznes założyć?

Punktem wyjścia była zmiana w życiu osobistym, w tym utrata pracy. Pojawiła się przestrzeń do zastanowienia się: co chcę dalej robić. Wtedy podjęłam decyzję o porzuceniu świata korporacji i zbudowaniu własnego biznesu. Zdecydowałam się zrealizować własne marzenie, jakim było utworzenie sieci placówek edukacyjnych dla dzieci zdrowych i z autyzmem, zgodnie z koncepcją pedagogiki Marii Montessori. Dzisiaj funkcjonują już trzy placówki, a działalność rozpoczyna też poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Podjęłam to wyzwanie wraz z przyjaciółką, z którą świetnie się uzupełniamy. W momencie, kiedy nasz biznes się ustabilizował, a moja rola sprowadza się do nadzorowania zarządczego, ponownie zdecydowałam się wrócić do korporacji. Obecnie wspólniczka działa bardziej operacyjnie, codziennie pilnuje biznesu a moja rola sprowadza się do nadzoru, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i obecności bardziej strategicznej, np. w kwestii kierunków dalszego rozwoju.

Co wyróżnia wasze placówki? Czy w Polsce jest duże zapotrzebowanie na opiekę i zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze spektrum autyzmu?