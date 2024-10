Młode Brytyjki zaczęły zarabiać lepiej niż mężczyźni. Liczby robią wrażenie

Z danych OECD wynika, że kobiety częściej kończą studia i osiągają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy płci męskiej. To nie tylko ciekawostka statystyczna – to rewolucja, która zmienia dynamikę rynku pracy. Wykształcone kobiety coraz częściej obejmują dobrze płatne stanowiska, podczas gdy część mężczyzn zostaje w tyle. Co ważne: nie chodzi tu tylko o indywidualne wybory, ale o trend, który zmienia strukturę całych społeczeństw.

Reklama

Zarobki i pozycja zawodowa kobiet rosną

Choć fakt, że coraz lepiej radzą sobie na rynku pracy, niepokojące jest to, że wielu młodych mężczyzn w krajach takich jak Wielka Brytania, Hiszpania czy Francja po prostu „znika z systemu”. Nie pracują, nie uczą się i nie szukają zatrudnienia. Zjawisko to określane jest skrótem NEET (Not in Education, Employment, or Training).

W Wielkiej Brytanii w 2020 roku po raz pierwszy w historii było zatrudnionych więcej kobiet w wieku 20-24 lata niż mężczyzn. Różnica nie jest duża, ale zmiana w tym obszarze jest wyraźna. Co ciekawe, kobiety mają również większe szanse na dobrze płatne posady, ponieważ to one dominują w sektorach wymagających wykształcenia wyższego. Badania przeprowadzone przez Office for National Statistics pokazują, że mężczyźni coraz częściej rezygnują z działania na rynku pracy, co wiąże się również z problemami zdrowotnymi natury psychicznej.

2022 – rok kobiet na rynku pracy

Rok 2022 okazał się przełomowy. Po raz pierwszy w historii młode kobiety w Wielkiej Brytanii zarobiły więcej niż ich rówieśnicy płci męskiej. W 1991 roku mężczyźni bez dyplomu zarabiali średnio o 57 proc. więcej niż kobiety bez wykształcenia wyższego. W 2022 roku to kobiety – ogólnie lepiej wykształcone – zarabiały średnio o 10 proc. więcej. Eksperci zauważają, że te liczby, które robią duże wrażenie, to dowód głębokich zmian społecznych i gospodarczych.