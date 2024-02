W branży motoryzacyjnej mężczyźni traktują kobiety jak równe sobie

Branża, w której pani pracuje, przez wielu postrzegana jest jako zdominowana przez mężczyzn. A jakie są pani spostrzeżenia i doświadczenia w tej kwestii?

Tak, to prawda. Stereotypowo dominuje przekonanie, że to mężczyźni pełnią większą rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Jednak to przekonanie odchodzi powoli w zapomnienie. My, kobiety, jesteśmy traktowane na równi z mężczyznami. Płeć niczego nie determinuje, a my traktujemy się jak partnerzy biznesowi. Oczywiście zdarzają się jeszcze pojedyncze spotkania, podczas których jestem jedyną kobietą, ale takich sytuacji nie unikniemy. Bywa to wyzwaniem, ale również szansą.

Firma, w której pani pracuje, zatrudnia prawie 40 procent kobiet?

Tak, zgadza się. I są to różne stanowiska, od produkcyjnych i specjalistycznych po menedżerskie czy zarządcze. W FORVIA dużo kobiet w pracuje w dziale logistyki, księgowości, produkcji czy rozwoju produktu. Ja akurat pracuje w dziale R&D (research and development).

Pani stanowisko nosi nazwę validation engineer, czym dokładnie się pani zajmuje?

Pracuje w dziale walidacji, który zajmuje się rozwojem produktu. Jestem odpowiedzialna za realizację całego projektu fotela samochodowego, a zanim zostanie on wypuszczony na rynek, sprawdzam go pod względem bezpieczeństwa, niezawodoności i funkcjonalności. Po to, aby dostarczyć klientowi produkt najwyższej jakości, niezbędne są testy zderzeniowe z manekinem. Przyznam, że wygląda to bardzo spektakularnie, ponieważ cała koroseria samochodu jest podłączona do naszej maszyny testowej i może rozpędzić się nawet do 164 km/h, po czym nagle hamuje.