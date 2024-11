Joanna Trepka, twórczyni marki L37: Koszty biznesowych błędów wzięli na siebie moi rodzice

Porażek było naprawdę sporo – błędne decyzje, dużo przepalonego budżetu. Kto nie popełnia błędów, ten nic nie robi. Nas nasze błędy doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Często były to drobne porażki, jak niewłaściwy wybór targów czy zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika. Były też bardziej kosztowne decyzje, na przykład próba stworzenia linii ubrań. Straciliśmy na tym setki tysięcy złotych. Lepiej było się skoncentrować na obuwiu, gdzie mieliśmy większe doświadczenie i możliwości. Produkcja ubrań to zupełnie inna historia, inny marketing, właściwie tworzenie drugiej firmy. Nie mieliśmy wtedy ani struktury, ani know-how do tego. Z mojej perspektywy, jednym z największych błędów było zbyt szybkie tempo rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o otwieranie sklepów w galeriach handlowych. Galerie handlowe to wysoki poziom i duże koszty, a my nie mieliśmy odpowiedniej struktury ani wiedzy, jak zarządzać sprzedażą na taką skalę. Zamiast zacząć od jednego sklepu, nauczyć się jego prowadzenia, a dopiero potem wchodzić do innych miast, otwieraliśmy placówki w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu – w szczytowym momencie mieliśmy siedem czy osiem sklepów. Koszty rosły szybciej niż przychody.

Ile kosztuje otwarcie jednego takiego sklepu?

W zależności od lokalizacji, na remont i wyposażenie (witryna, półki, dekoracje) trzeba przeznaczyć od 200 do 300 tysięcy złotych. Do tego dochodzi towar – na przykład 500 par butów, co przy średniej cenie 200–250 zł za parę daje kolejne 150 tysięcy złotych. Plus kaucja za wynajem, która w galeriach handlowych sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sumując wszystko, koszty otwarcia jednego sklepu wahają się między 300 a 500 tysięcy złotych.

Firma generowała wysokie obroty. Szły za tym zyski?