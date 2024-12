Rzeczywistość, w której chce się być. Oto najbardziej przyjazne kobietom miasto świata

Umeå: nie tylko troska o bezpieczeństwo kobiet

Jedną z atrakcji turystycznych Umeå jest stadion piłkarski na 9000 miejsc. Pod koniec lat 90. władze miasta ogłosiły, że możliwość trenowania na tym obiekcie mają zarówno damskie, jak i męskie drużyny. Decyzja co do ilości godzin spędzonych na murawie zależna jest od tego, który zespół osiąga lepsze wyniki sportowe. Wcześniej pierwszeństwo w przygotowaniach do rozgrywek mieli automatycznie zawodnicy płci męskiej, niezależnie od tego, czy odnosili sukcesy w grze, czy też nie. Wprowadzenie nowych zasad przyczyniło się do wyrównania szans graczy w turniejach międzynarodowych, co z kolei przełożyło się na imponujące wyniki żeńskiej drużyny piłkarskiej z Umeå. Jako najlepszy kobiecy zespół w Szwecji, grupa dwukrotnie – w 2003 i 2004 roku – wygrała Ligę Mistrzyń UEFA.

Choć wprowadzone udogodnienia oraz innowacje w aranżacji przestrzeni miejskiej powstały z myślą o tym, by mieszkanki Umeå miały poczucie bezpieczeństwa korzystając z tamtejszej infrastruktury, to jednak ambicje obu urzędniczek do spraw równości płci sięgają znacznie dalej. – W kontekście naszego miasta często mówi się o bezpieczeństwie. W moim odczuciu nie tylko ono powinno być celem naszych działań. Nie chodzi nam jedynie o to, by kobiety bez strachu przemieszczały się ulicami po zmroku. O wiele bardziej zależy mi na tym, by każdy, kto tutaj przybywa, miał możliwość korzystania z zaproponowanych przez nas rozwiązań w wygodny sposób. Odpowiedzialność za zaprojektowanie przestrzeni miejskiej jeszcze 50 lat temu leżała po stronie mężczyzn. Obecnie traktuje się tę tematykę bardziej przekrojowo. Architekci zastanawiają się przede wszystkim nad tym, kto ma korzystać z danego udogodnienia? Czy jakaś grupa społeczna nie została pominięta w planach zabudowy miasta? Czy czegoś w danej okolicy brakuje? Są to z pozoru błahe pytania. Jeśli jednak zostaną wzięte pod uwagę już na etapie planowania, to efekt może okazać się zaskakujący – konstatuje Linda Gustafsson.

