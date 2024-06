Prezes DESA Unicum Agata Szkup o inwestowaniu w sztukę: Jest odporne na zawirowania rynkowe

Na zachodzie ten sektor jest już bardziej rozwinięty, my kształtujemy go od podstaw. Wina są wymagającym aktywem i stawiając pierwsze kroki w tym segmencie, najlepiej zasięgnąć opinii ekspertów. Rozwinięte 25-letnie Bordeaux kosztuje więcej niż to samo wino w momencie premiery. Co więcej, bardzo dużo butelek danego rocznika zostanie wypitych wcześniej, zgubionych lub potłuczonych, dlatego podaż win rozwiniętych będzie znacznie niższa w porównaniu z momentem wypuszczenia wina na rynek. Niewielka dostępność pożądanego wina przekłada się na wyższą cenę.

Wracając do tematu inwestorek, liczne badania pokazują, że kobiety znacznie rozważniej podchodzą do finansów i inwestycji. Czy zauważa pani różnice w podejściu do inwestowania między kobietami a mężczyznami?

Rzeczywiście można dostrzec pewne cechy odróżniające kolekcjonerki i kolekcjonerów. Z moich obserwacji wynika, że kobiety najczęściej podejmują decyzję o zakupie dzieł sztuki po dokładnym zbadaniu różnych opcji i możliwości. Szukają informacji, a gdy ich nie znajdują, są mniej skłonne do ukrywania swojej niewiedzy lub braku zrozumienia w danej kwestii. Znacznie łatwiej przychodzi im zadawanie pytań. Chcą być pewne, że dokonują właściwego wyboru.

A jakie są największe zalety kobiecego podejścia do inwestycji w sztukę?

Decydując się na inwestycję w sztukę, trzeba pamiętać, że są to inwestycje długoterminowe. One nie będą gwarantowały natychmiastowych zwrotów, ale ich wzrost jest bardziej stabilny i są mniej podatne na zawirowania rynkowe. Gdy spojrzymy na różne badania dotyczące inwestowania, zauważymy, że to panie znacznie częściej cechuje wytrwałość w długoterminowej strategii. Podejmują one bardziej przemyślane decyzje oraz wybierają bardziej stabilne i pewne aktywa inwestycyjne.

Skąd czerpać wiedzę na temat tego, w co zainwestować? Jakie źródła wiedzy i edukacji uważa Pani za kluczowe dla kobiet, które chcą zacząć inwestować w sztukę?