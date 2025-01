Kobiety są jedną z najpotężniejszych sił ekonomicznych. Wyniki raportu Bank of America

Z raportu pod tytułem „What’s the power of a woman’s wallet?” (ang. „Jaka jest siła portfela kobiety?”), który opublikował Bank of America, płynie pozytywny wniosek. Kobiety zarabiają coraz lepiej i ich udział w rynku pracy jest coraz większy. Zdaniem autorów publikacji sprawia to, że na w ostatnich kilku latach wyrosły one na jedną z głównych sił napędzających amerykańską gospodarkę.

Kobiety pchają do przodu amerykańską gospodarkę – raport Bank of America

Publikacja powstała na podstawie analizy własnych danych Bank of America oraz rządowej agencji Bureau of Labor Statistics (BLS). Autorzy raportu zauważają, że w listopadzie ubiegłego roku tak zwane wydatki uznaniowe kobiet (czyli niekonieczne, których można uniknąć) wzrosły o prawie 1 proc. rok do roku.

W ciągu ostatnich pięciu lat kobiece wydatki uznaniowe rosły w szybszym tempie w porównaniu z tą samą kategorią wydatków mężczyzn. Autorzy raportu częściowo tłumaczą to obniżkami cen produktów wpisujących się w tę kategorię. Istnieją jednak też inne istotne czynniki.

Dane pokazują, że z roku na rok rosną płace Amerykanek, co sprzyja wzrostowi ich siły nabywczej. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk w sektorze usług społecznych, osobistych, zdrowotnych, w edukacji czy pracy w handlu (głównie w sklepach odzieżowych). To właśnie te sektory rozwijały się we wrześniu 2024 roku w Stanach w najszybszym tempie.