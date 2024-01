Ruth Bader Ginsburg – wybitna prawniczka, obrończyni praw człowieka i feministka, która zaimponowała Billowi Clintonowi

W czasie pracy w Sądzie Najwyższym nastąpiła radykalizacja liberalnych poglądów Ginsburg. W trakcie rozpraw nie ukrywała swoich przekonań, a wręcz aktywnie dawała im wyraz, nawet tym o najbardziej kontrowersyjnym charakterze, jak np. pogląd o prawie do przeprowadzania aborcji przez częściowe urodzenie (Stenberg v. Carhart). Ginsburg popierała swobodę stosunków homoseksualnych (Lawrence v. Texas), brak ograniczeń w handlu grami wideo uznanymi za agresywne (Brown v. Entertainment Merchants Association), zakaz prowadzenia kampanii wyborczych przez korporacje (Citizens United v. Federal Election Commission) oraz była przeciwna zamieszczaniu symboli religijnych na publicznym terenie (Salazar v. Buono). Ginsburg kilkukrotnie stanęła również w obliczu konieczności zasądzenia kary śmierci. Starała się wówczas kierować obowiązującym precedensem (Gregg v. Georgia), zgodnie z którym kara ta, po spełnieniu określonych warunków, nie jest sprzeczna z konstytucją. Pod koniec życia zweryfikowała niektóre swoje poglądy i zaczęła sugerować, aby Sąd Najwyższy wrócił jednak do orzeczenia z 1972 roku (Furman v. Georgia), kiedy to uznano, że nie ma możliwości wymierzania kary śmierci w sposób sprawiedliwy, a co za tym idzie – jest ona niezgodna z ósmą poprawką do konstytucji.

Oto, w jakich słowach Ruth Ginsburg tłumaczyła swoją determinację, jaka towarzyszyła zawsze jej staraniom o podjęcie pracy w Sądzie Najwyższym:

- Dlaczego chcę zasiadać w Sądzie Najwyższym? Otóż dlatego, że jest to okazja nieporównywalna z jakąkolwiek inną, by zgodnie z moim wykształceniem służyć społeczeństwu. Sporne sprawy, które trafiają do Sądu Najwyższego jako ostatniej instancji, dotyczą zdrowia i dobrobytu naszego państwa oraz jego mieszkańców. Mają one wpływ na zachowanie wolności – naszej i naszych potomnych. Służba w tym Sądzie jest najwyższym zaszczytem i wyrazem największego zaufania, jakim można obdarzyć sędziego. Pozwala pracować w moim fachu – z prawem i dla prawa − na rzecz utrzymania w naszym społeczeństwie porządku oraz wolności.

Tę misję Ruth Bader Ginsburg wypełniała przez całe swoje życie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyznanej jej nagrodzie Philadelfia Liberty Medal w 2020 roku. Wyróżnienie to powołano w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w walce o wolność. (Pierwszym człowiekiem, który je otrzymał w 1989 roku, był Lech Wałęsa). Ruth Ginsburg zmarła 18 września 2020 roku po trudnej, wieloletniej walce z rakiem trzustki.