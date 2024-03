Oskary 2024. Emma Stone najlepszą aktorką?

Dziewczyna z chrypą

Emma Stone, a właściwie Emily Jean Stone, urodziła się 6 listopada 1988 roku w Scottsdale w stanie Arizona. Swoją karierę aktorską zaczęła jako dziecko, występując w produkcji teatralnej “The Wind in the Willows” w 2000 roku. Jej dzieciństwo nie należało jednak do łatwych. Rodzice rozwiedli się, kiedy była małą dziewczynką. Matka, z którą Emma mieszkała na Florydzie, uzależniła się od narkotyków i alkoholu. Aktorka przyznała, że prześladowano ją w szkole i nie miała zbyt wielu przyjaciół. W wieku 10 lat przeprowadziła się z matką i ojczymem do Kalifornii. W 2004 roku ambitna Stone uczęszczała do szkoły artystycznej Crossroads School w Santa Monica, a potem rozpoczęła studia na UCLA i ukończyła je z wyróżnieniem.

Reklama

Już jako nastolatka chodziła na castingi do różnych produkcji telewizyjnych. Jej wizytówką stał się chrapliwy głos. Zadebiutowała w końcu w programie “In Search of the New Partridge Family”. Po małych rolach telewizyjnych, pojawiła się w serii dobrze przyjętych filmów komediowych dla nastolatków, takich jak “Superbad”, “Zombieland” i “Easy A”. Ten ostatni był pierwszą główną rolą Stone.

Dziewczyna z drygiem do tańca

Po tym przełomie, zagrała w komedii romantycznej “Crazy, Stupid, Love” u boku Ryana Goslinga, a potem w dramacie historycznym “The Help”. Świetnie wypadła u boku wielkich aktorek: Jessiki Chastain, Violi Davis i Olivii Spencer w filmie „Służące”. Rola Skeeter, początkującej dziennikarki, która ośmiela się przeprowadzić wywiady z czarnoskórymi służącymi, poniżanymi i szykanowanymi przez bogate rodziny z miasteczka, została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność i krytyków. Szersze uznanie Stone zdobyła jako Gwen Stacy w filmie “The Amazing Spider-Man”, a także jako dziewczyna Harry’ego Pottera. Hermiona Granger. Zaraz potem trafiła na plan filmu Woody’ego Allena „Magia w blasku księżyca”, w którym partnerowała swemu ulubionemu aktorowi, Colinowi Firthowi. I wreszcie mogła pokazać pełnię swojego komediowego talentu.

Czytaj więcej Ludzie Margot Robbie twarzą nowej kolekcji pomadek luksusowej marki. Jak budowała swój sukces? Rouge Allure Velvet Nuit Blanche to najnowsza kolekcja pomadek Chanel, której twarzą została aktorka Margot Robbie, ambasadorka marki od 2018 roku. Wbrew pozorom kampania nie ma nic wspólnego z różem Barbie.

W końcu przyszła pierwsza nominacja do Oscara w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za rolę uzależnionej od narkotyków córki głównego bohatera w “Birdmanie”. W tym hipnotyzującym, surrealistycznym filmie Alejandro Gonzáleza Iñárritu, Stone pokazała aktorski warsztat z najwyższej półki. Oscara „przegrała” wprawdzie z Patricią Arquette, której rola w „Boyhood” stanowiła nie lada konkurencję, ale publiczność i krytycy wiedzieli już, że mają do czynienia z niezwykłym talentem i osobowością. Oscarową nominację zdobyła również za rolę w świetnym filmie „Faworyta” Yorgosa Lanthimosa, który w 2018 zdobył aż 8 statuetek.