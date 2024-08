Królowa Jordanii Rania powitała na świecie pierwszą wnuczkę: Zawładnęłaś moim sercem

Działalność humanitarna królowej Ranii

„Na arenie międzynarodowej królowa Rania jest orędowniczką tolerancji. (...) Jej wysiłki mające na celu podważenie stereotypów dotyczących Arabów i muzułmanów oraz promowanie większego zrozumienia i akceptacji między ludźmi wszystkich wyznań i kultur przyniosły jej uznanie na całym świecie” – można przeczytać na oficjalnej stronie jordańskiego dworu. Królowa Rania angażuje się również w sprawy uchodźców. Uczestniczy w pracach Fundacji Narodów Zjednoczonych, Światowego Forum Ekonomicznego, UNICEF-u i ONZ. Zasiada także w Radzie Doradców Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego i jest członkiem środowiskowej Rady Nagrody Earthshot, zainicjowanej przez księcia Cambridge Williama. Za swoją działalność humanitarną otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

W 2003 dzięki jej inicjatywie powstał Fundusz dla przyszłości sierot, o którego wsparcie rodzina królewska poprosiła zamiast kupować prezenty dla królewskiej wnuczki, oraz Program stypendialny królowej Ranii, którego celem jest współpraca z uniwersytetami na całym świecie w zakresie fundowania stypendiów dla obywateli Jordanii.

Kwestią, która teraz królową zajmuje najbardziej, jest konflikt izraelsko-palestyński. Nawołuje Stany Zjednoczone do większego zaangażowania się w jego rozwiązanie i tłumaczy: „Dehumanizacja działa w obie strony. Kiedy tracisz zdolność empatii wobec drugiej strony, sam stajesz się zatwardziały, degraduje to twoje własne człowieczeństwo. Widzimy, co dzieje się w izraelskim społeczeństwie, które staje się tak zatwardziałe. Chcę wezwać ludzi, aby zrozumieli, że ta narracja, ta propaganda, która jest karmiona antypalestyńskim rasizmem, głosząca, że Palestyńczycy nie chcą pokoju i rozumieją tylko język przemocy i siły, jest niepoprawna” – wyjaśniała w wywiadzie dla CBS News.

Królowa stylu i mediów społecznościowych

Na Instagramie królową Ranię obserwuje ponad 10 milionów osób, na Facebooku – 18 milionów. Publikuje w nich nie tylko swoje przemowy i wywiady, ale też zdjęcia z oficjalnych spotkań, podczas których jest chwalona za nienaganny wizerunek. Zawsze elegancka — czy to w tradycyjnych strojach, czy w wieczorowych sukniach. Jej czarna kreacja z kolekcji haute couture Dior jesień/zima 2022 z misternymi haftami na plecach, w której pojawiła się na ślubie pierworodnego syna, przeszła do historii mody. Zdarzają się oczywiście głosy krytyczne, zwłaszcza te, które ganią władczynię za nienoszenie hidżabu. Ona jednak powtarza, że to indywidualny wybór każdej kobiety.

Zapytana przez dziennikarkę Hodę Kotb w programie „The Today Show” o jej podejście do korzystania z technologii odpowiedziała: „Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłam tuż przed tym, jak mój syn ogłosił swoje zaręczyny, to wzięłam Radżwę na stronę i powiedziałam: ‘Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą przeciwko tobie. A rada, którą chcę ci dać, brzmi: staraj się nie czytać komentarzy, bo sprawią, że będziesz mieć rozterki. Nie unikniesz negatywnych opinii, ale one pochodzą od osób, które są nieszczęśliwe w swoim życiu, więc nie noś ty w sobie tego nieszczęścia. Po prostu skup się na tym, co chcesz zrobić’”. Dodała, żeby nie chodzi o to, by trzymać dzieci z dala od telefonów, ale nauczyć je korzystać z nich w zdrowszy sposób i zawsze starać się zachowywać równowagę.