Kobiety mówiły, że promotor niby stara się chronić doktorantki, ale w efekcie odcina im kontakty ze środowiskiem naukowym, tłumacząc, że powinny skupić się na doktoracie i pracy ze swoim mentorem. Efekt jest taki, że gdy kończą doktorat, nie mają żadnych znajomości i w świat naukowy wchodzą kompletnie same. Z innych badań wiemy, że mężczyźni robiący doktorat mają w tym zakresie wsparcie promotorów.

Pani badania dotyczą sytuacji kobiet w nauce w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy na podstawie innych znanych badań można powiedzieć, że w USA i krajach Europy Zachodniej kobiety też mają trudniej?

Badania przeprowadzone w USA i krajach Europy Zachodniej także wskazują na bariery na etapie budowania karier. Warto dodać, że na Zachodzie kobiety z naszej części Europy mają jeszcze trudniej.

W Polsce nauka jest słabo finansowana, co przekłada się na gorsze traktowanie polskich badaczek pracujących w międzynarodowych zespołach. Uważa się, że my, mieszkanki tej części Europy, ponieważ jesteśmy z biedniejszego kraju, jesteśmy gorszymi naukowcami. Dlatego też angażuje się nas do uzupełniania referencji czy czyszczenia danych - najbardziej prymitywnych zadań. To ma być sygnał, że nie przynależymy jeszcze do tego "dużego" świata naukowego. I w zasadzie powinnyśmy się cieszyć, że wielcy badacze z Francji, ze Szwecji czy z Niemiec w ogóle chcą z nami pracować.

To przesuwanie naukowczyń do mniej ambitnych zdań to chyba zmora całego naukowego świata. W swojej książce też wróciła pani na to uwagę. Dlaczego zleca się im ciągle te gorsze administracyjne nudne prace? I dlaczego kobiety częściej zajmują się dydaktyką?

Dydaktyka nie jest gorszą pracą, ale nie jest ocenianą. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób ocenia się wnioski awansowe na habilitację, profesurę czy nawet zwykłą ocenę pracowniczą. Dydaktyka nie stanowi w nich ważnego punktu. Nas ocenia się za „produkcję badań” – ich urynkowienie, publikacje w dobrych czasopismach. Ocenia się to, w jakich konferencjach braliśmy udział. Praca administracyjna i praca dydaktyczna nie są brane pod uwagę. Natomiast bardzo często postrzega się je jako bardziej kobiece. Kobiety opowiadały, że dostają prace administracyjne, bo, stereotypowo, są dokładniejsze, bardziej pracowite, bo lepiej tą pracę administracyjną wykonają. Jedna z badanych powiedziała, że miała kiedyś do czynienia z sytuacją, w której pracy administracyjnej było tak dużo, że "dano ją nawet mężczyźnie”.