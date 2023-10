Inflacja? To nie jest zjawisko ekonomiczne. Henryka Bochniarz komentuje nowe dane GUS

Nie można jeszcze, z perspektywy jednego miesiąca, wyciągać daleko idących wniosków. To jest zjawisko polityczne, nie ekonomiczne, trzeba czekać spokojnie na dostęp do wszystkich danych w dłuższej perspektywie. Takie triki można robić przez chwilę, ale to jest bardzo kosztowne, dobrym przykładem jest Turcja, której inflacja dobiła do 60 proc.

Nie da się uciec od realnego świata, zobaczymy, co stanie się po wyborach, gdy okaże się, że skarbiec jest pusty. Po wyborach będziemy płacić za te prezenty, za skok minimalnego wynagrodzenia, czy 2-proc. kredyt hipoteczny. Gospodarka wystawi nam rachunek. Dlatego bardziej się martwię tym, co będzie w listopadzie. Przed nami jest zima, wojna się nie kończy, ceny ropy idą do góry.

Czy po piątkowej publikacji o inflacji mogą spaść stopy procentowe?

Jeżeli mamy dalej grać w tej komedii, to nie wykluczam, że RPP obniży tuż przed wyborami stopy procentowe. Tylko, że to nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Spadek inflacji i stóp procentowych spowoduje dalsze osłabienie złotego. Wszystkie kraje w Europie odnotowały skok inflacji, ale inni podeszli do tego z większą odpowiedzialnością. Pierwsze kraje notują już obniżki inflacji, ale to wynik bardzo odpowiedzialnych działań banków centralnych, które podnosiły stopy procentowe, i rządów.

Będą kraje, które osiągną swój wskaźnik inflacyjny w 2025 r., a Polska może dojść do celu inflacyjnego NBP nawet w 2027 r.