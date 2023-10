Doskonała kuchnia na obcasach. Wielki sukces słoweńskiej szefowej kuchni Any Roš

Słowenia jest nie tylko turystycznym pewniakiem dla gości z całego świata. To także kraj, w którym konsekwentnie umacnia swoją pozycję europejskiej mekki dla miłośników fine diningu. Kraj ten wiele pod tym względem zawdzięcza Anie Roš, niekwestionowanej gwieździe zarówno na słoweńskiej, jak i globalnej scenie gastronomicznej i jednej najbardziej wpływowych szefowych kuchni na świecie. Roš zdobyła właśnie dla swojej restauracji „Hiša Franko” trzecią gwiazdkę Michelin.

Trzecia gwiazdka Michelin dla słoweńskiej restauracji „Hiša Franko”

Nazwa restauracji „Hiša Franko” w niewielkim miasteczku Kobarid na północno-zachodnich rubieżach Słowenii oznacza w języku słoweńskim po prostu „Dom Franko”. Lokalizacja na prowincji i bezpretensjonalna nazwa lokalu od początku wyznaczają kierunek, w jakim podąża szefowa kuchni Ana Roš.

Podstawą filozofii Roš jest konsekwentne stawianie na pierwszym planie lokalnych produktów. To właśnie to działanie stało się przepisem na międzynarodowy sukces „Hiša Franko”. Talent i kreatywność Any Roš po raz kolejny docenili twórcy czerwonego przewodnika Michelin. restauracja „Hiša Franko” zdobyła właśnie trzecią gwiazdkę. Doceniono ją za oryginalne menu i ciągłe doskonalenie jakości potraw.

Restauracja zadebiutowała w prestiżowym przewodniku zaledwie trzy lata temu i od razu otrzymała dwie gwiazdki. Na całym świecie funkcjonuje łącznie 140 trzygwiazdkowych restauracji.

Inspiracją Any Roš Inspiruje są tradycyjne przepisy z Doliny Soczy. Szefowa kuchnia czerpie produkty od lokalnych rolników, serowarów i hodowców. Korzysta jednocześnie z nowoczesnych technik kulinarnych. W jej potrawach można znaleźć ciekawe smaki z różnych miejsc na świecie. Tym, co ją wyróżnia, jest zamiłowanie do kontrastów tekstur, temperatur i smaków.