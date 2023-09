"Święto ognia" Kingi Dębskiej walczy o Złotego Lwa. Polakom wydaje się, że są pępkiem świata, mówi reżyserka

Kinga Dębska - reżyserski towar eksportowy

Kinga Dębska jest reżyserką znaną z takich filmów, jak „Zabawa, zabawa”, „Zupa nic”, „Moje córki krowy” czy „Plan B”. Jej styl artystyczny wyróżnia się połączeniem szczerej, czasem do bólu realnej narracji z cechami kina komercyjnego docierającego do szerszej publiczności. W jej rodzinie nie było tradycji artystycznych i choć marzyła o studiowaniu aktorstwa, zabrakło jej do tego odwagi. Poszła na japonistykę, ale ostatecznie znalazła się w telewizji. Próbowała zdawać do Łódzkiej Filmówki, jednak nie udało się za pierwszym razem. Jak sama przyznaje - była kompletnie nieprzygotowana. Jednak po trzydziestce, będąc już matką, dostała się do FAMU – szkoły filmowej w czeskiej Pradze, którą wcześniej kończyła Agnieszka Holland. Dziś jest z nią zestawiana jako polski towar eksportowy reżyserii obok takich nazwisk, jak Małgorzata Szumowska czy Agnieszka Smoczyńska.