"Esesmanka". Jak zrozumieć historię zła w kobiecym wydaniu?

Ideałem kobiety w III Rzeszy była siedząca w domu gospodyni domowa otoczona wianuszkiem dzieci i z uśmiechem usługująca mężowi. Czy tłumione w ten sposób w kobietach ambicje i pragnienie niezależności mogły sprawić, że funkcjonariuszki swoje frustracje wyładowywały właśnie na bezbronnych więźniarkach i więźniach?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by przeprowadzić kompleksowe badania. Należy brać pod uwagę, że każdy człowiek jest inny, doświadczył w życiu różnych traum, wywodzi się z odmiennych środowisk – nie ma jednego wzorca przyczyn okrucieństwa. Jedne kobiety, co wynikało z ich charakteru czy wychowania, stawały się bezwolnymi trybikami w maszynie nazistowskiego terroru bez zadawania zbędnych pytań. „Robiły swoje” i tyle, starały się nie myśleć, co tak naprawdę robią, do czego przykładają rękę. Istniały też z pewnością jednostki, które były wręcz predestynowane do pracy w obozie. To właśnie specyfika obozowa uwalniała wrodzony sadyzm. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wbrew temu co twierdziła większość strażniczek, one miały możliwości zrezygnowania z takiej pracy. Nie groziły za to żadne poważniejsze konsekwencje, co najwyżej utrata uprzywilejowanej pozycji. Już na etapie szkolenia niektóre kobiety rezygnowały z „kariery” strażniczki, gdy nie potrafiły „wykazać się” wystarczająco bezwzględnym podejściem do więźniów. Fachowe oko instruktorów natychmiast wychwytywało kandydatki na wzorcowe strażniczki, czyli takie, których nie odstręczał widok krwi, takie, które były w stanie bez mrugnięcia okiem wybatożyć ledwo trzymającą się na nogach więźniarkę tylko za to, że na przykład owinęła się czymś, by się ogrzać – co było wbrew regulaminowi obozowemu. Swój wyczuwał swojego, sadysta sadystę…

Po wojnie nastał czas rozliczeń. Czy wymiar sprawiedliwości - kierując się nawet podświadomymi impulsami - podchodził do oskarżonych kobiet z większą dozą pobłażliwości niż do mężczyzn?

Myślę, że tak właśnie było. W głowach normalnych ludzi nie mieściło się, że kobiety mogą być wręcz gorsze od mężczyzn. Przecież wizerunek prawdziwej kobiety kojarzył się z macierzyństwem, ciepłem, wyrozumiałością, opiekuńczością. Takie są nasze mamy, babcie. Zetknięcie z Herod-babą z pejczem, w mundurze, z zimnym, stalowym spojrzeniem i twarzą o zaciśniętych ustach bywało przyjmowane z pewnym niedowierzaniem. Zeznania więźniarek deprecjonowano, brano na karb przeżytych traum, a nawet tłumaczono chęcią zemsty. Swoiste podejście wykazywały społeczeństwa niemieckie i austriackie, które chyba do dzisiaj nie przepracowały swojego stosunku do zbrodni wojennych, jakie były udziałem obu narodów. Adekwatne wyroki do popełnionych czynów zapadały najczęściej tuż po wojnie i de facto tylko podczas procesów, które miały miejsce w krajach poszkodowanych. Wtedy sądy nie wahały się skazywać także kobiet na karę śmierci. Potem nastały czasy zimnej wojny, część krajów zza Żelaznej Kurtyny odmawiała ekstradycji zbrodniarzy wojennych do państw bloku wschodniego. Samo państwo niemieckie dążyło do „zamknięcia tego rozdziału historii” poprzez albo umarzanie postępowań, albo amnestię, a w ostateczności wymierzając symboliczne wyroki, często w poczet kary zaliczając już areszt. Niestety smutna konstatacja na koniec naszej rozmowy jest taka – zło jednak popłaca. Mało kto się boi kary, bo zbrodnie wojenne nigdy nie są rozliczane we właściwy sposób.