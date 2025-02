Cameron Diaz docenia nowe standardy bezpieczeństwa na planach filmowych. Co się zmieniło?

Cameron Diaz: jestem zachwycona nowymi standardami bezpieczeństwa na planach filmowych

W dalszej części rozmowy gwiazda takich hitów jak „Maska”, „Mój chłopak się żeni” czy „Sposób na blondynkę” dodaje, że w przeszłości aktorki nie tylko otrzymywały wynagrodzenie niższe od tego, które przysługiwało ich kolegom na planie, ale też niejednokrotnie musiały akceptować niestosowne zachowania ze strony reprezentantów zespołów filmowych zatrudnionych przy danej produkcji. – Pamiętam mnóstwo niestosownych zachowań, z którymi każda z nas, aktorek, musiała na co dzień się mierzyć. I nie chodzi tylko o dysproporcje w wynagrodzeniach, ale i zachowania niektórych mężczyzn podczas wielogodzinnych prac na planie. W każdym zespole był co najmniej jeden mężczyzna, na widok którego wszystkie kobiety jednogłośnie mówiły: „o nie, to znów on”. Musiałyśmy w zdecydowany sposób stawiać granice – wspomina gwiazda.

Tymczasem obecne realia znacznie odbiegają od standardów sprzed ery #MeToo. – W całej mojej dotychczasowej karierze nie zdarzyło się, aby jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do filmu skontaktował się ze mną specjalista z działu HR, tłumacząc mi różnicę między odpowiednimi a nieodpowiednimi zachowaniami na planie filmowym i podając numer telefonu, pod którym mogę anonimowo zgłosić przypadki nadużyć podczas pracy. Jestem tym zachwycona. Poziom bezpieczeństwa gwarantowany kobietom w obecnych czasach jest zjawiskiem, którego nie doświadczyłam przed przystąpieniem do pracy nad moim ostatnim filmem – wyznała odtwórczyni roli Emily we wspomnianym filmie „Znowu w akcji”.



Cameron Diaz o dawnych doświadczeniach: jak chodzenie po linie

Powołując się na wcześniejsze doświadczenia w przemyśle filmowym, urodzona w 1972 roku aktorka konstatuje, że kobiety reprezentujące jej pokolenie są przyzwyczajone do pracy w niełatwych warunkach, którą porównała do spaceru po linie. – Próba utrzymania równowagi w takich okolicznościach nie jest sytuacją bezpieczną. Nawet jeśli świetnie sobie radzisz, to w każdej chwili może wydarzyć się coś, co tobą zachwieje. To nie jest bezpieczne, bo po prostu oznacza koncentrowanie całej energii jaką masz na tym, aby nie stała ci się krzywda. Na szczęście teraz wszystko wygląda już inaczej. Jesteśmy na bardziej wyrównanych pozycjach niż kiedykolwiek wcześniej i uważam to za ogromny postęp – konstatuje zdobywczyni nagrody Teen Choice za rolę w filmie „Sposób na blondynkę”.

Czy nowe standardy bezpieczeństwa i możliwość współpracy z zaprzyjaźnionym aktorem, z którym Cameron Diaz miała okazję zagrać już w dwóch filmach – „Męska gra” i „Annie” – zachęcą gwiazdę do ról w kolejnych produkcjach i odłożenia planów emerytalnych na dalszą przyszłość?