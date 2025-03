W dalszej części komunikatu podkreślono, że wspomniane utwory nie pochodzą z dyskografii wykonawczyni takich hitów jak „My Heart Will Go On”, „All By Myself”, czy „Because You Loved Me”. „Pragniemy poinformować, że nagrania te są fałszywe i niezatwierdzone. Nie pochodzą z oficjalnej dyskografii artystki”, zastrzeżono.



Czytaj więcej Ludzie Celine Dion pokazała się na scenie. Dała nietypowy koncert Niespełna cztery miesiące po poruszającym występie podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Celine Dion powróciła na scenę. Jakie utwory zaprezentowała i czym zaskoczyła publiczność zgromadzoną na pokazie mody?

Celine Dion: kariera muzyczna przerwana w wyniku choroby

Wprawdzie management Celine Dion nie podał tytułów utworów powstałych przy udziale sztucznej inteligencji, to jedno z nagrań, o których mowa, zostało odtworzone ponad milion razy na popularnym serwisie oferującym bezpłatny dostęp do muzyki i filmów. W piosence „Heal Me Lord” użyto podobizny kanadyjskiej artystki, a także wygenerowanego przesz sztuczną inteligencję głosu, do złudzenia przypominającego oryginał.

Tymczasem autorka takich ikonicznych ballad jak „The Power of Love”, „Think Twice” czy „A New Day Has Come”, od 2019 roku nie wydała nowego albumu, a przerwa w działalności muzycznej jest spowodowana poważnymi problemami zdrowotnymi, o których poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Wielu z was wie, że jesienią 2022 roku zdiagnozowano u mnie autoimmunologiczne schorzenie zwane zespołem sztywności uogólnionej. Próba pokonania go to jedno z moich najtrudniejszych doświadczeń życiowych, jednak jestem w pełni zdeterminowana, aby wrócić na scenę i prowadzić na tyle normalne życie, na ile to tylko możliwe – zaakcentowała na zakończenie wpisu opublikowanego 15 marca minionego roku, z okazji obchodzonego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Świadomości SPS (ang. Stiff Man Syndrome – przyp. red.).



Czytaj więcej Jej historia Céline Dion o powrocie na scenę: podjęłam ogromny wysiłek, by móc wystąpić – To dla mnie prawdziwy zaszczyt i ogromna radość móc wystąpić podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich! Paryż to moje ukochane miasto – napisała Céline Dion po spektakularnym występie u stóp wieży Eiffla. Jakie reakcje wzbudziło jej show?

Celine Dion: wymarzone powroty na scenę mimo choroby

O trudnościach w walce z chorobą artystka szczegółowo opowiedziała w w filmie dokumentalnym „I am: Celine Dion”, który miał swoją premierę w czerwcu minionego roku. – Pracuję bardzo ciężko każdego dnia i przyznaję, że jest to dla mnie prawdziwa walka. Tak bardzo tęsknię za występami, za możliwością spotkania z fanami na żywo – wyznała, relacjonując swoje wysiłki nakierowane na powrót do występów na żywo.