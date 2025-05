Lady Gaga pobiła rekord należący dotychczas do Madonny

– To prawdziwy honor, wyróżnienie i wielka radość występować przed tak wspaniałą publicznością. Rozpiera mnie duma i wdzięczność. Dziś wspólnie tworzymy historię, ale nikt nie może dokonać takiego czynu samodzielnie. Bez was wszystkich, moich wspaniałych fanów z Brazylii, nie byłoby to możliwe. Dziękuję za pomoc w realizacji tego marzenia! – takimi słowami zwróciła się do publiczności poruszona Lady Gaga, przerywając występ na plaży Copacabana w Rio de Janeiro i starannie odczytując każdy fragment komunikatu z kartki. Nie dlatego, że w tak podniosłych chwilach brakuje jej słów, ale by obecny obok niej na scenie tłumacz mógł przekazać wiadomość zgromadzonym fanom, przekładając ją na język portugalski.

Wygłoszone w trakcie show przemówienie miało swoje uzasadnienie: autorka hitów „Poker Face”, „Judas”, „Bad Romance” czy „Abracadabra” chciała tym sposobem podkreślić, że za sprawą licznie zgromadzonej na koncercie publiczności pobija właśnie rekord ustanowiony w maju minionego roku przez Madonnę. W tym samym miejscu przed dwunastoma miesiącami królowa muzyki pop wzięła udział w występie oficjalnie kończącym trasę „Celebration Tour”, w ramach której artystka odbyła ponad 80 występów. Ten ostatni przyciągnął 1,6 miliona fanów wokalistki. Aby zapewnić im bezpieczny transport na najsłynniejszą brazylijską plażę zorganizowano wówczas 170 dodatkowych lotów na Copacabanę. Jakie atrakcje zapewniono uczestnikom koncertu Lady Gagi i ile osób wzięło udział w wydarzeniu, na które mieszkańcy Brazylii czekali od 12 lat?



Lady Gaga do fanów w Brazylii: czekaliście na mój występ przez ponad 10 lat

Najbardziej wytrwali fani 39-latki już na kilka dni przed zaplanowanym na 3 maja koncertem gromadzili się tłumnie wokół hotelu Copacabana Palace Hotel, w którym zatrzymała się gwiazda. Tańcząc w rytm wyśpiewywanych a capella przebojów swojej idolki, wypełniali czas nie tylko przed samym show, ale i przed próbą generalną, która w przeddzień koncertu pozwoliła im poznać repertuar i choreografię przygotowane na wielki wieczór.

Wśród wybranych utworów znalazły się nie tylko niezapomniane hity takie jak „Paparazzi”, „Bad Romance”, „Poker Face” czy „Alejandro”, ale i cieszące się niesłabnącą popularnością wśród fanów artystki utwory z jej najnowszego albumu „Mayhem”: „Abracadabra” czy „How Bad Do U Want Me”. – Czekaliście na mój występ przez ponad dziesięć lat! – tak gwiazda nawiązywała kontakt z publicznością, dzierżąc w dłoniach brazylijską flagę. Uczucie wdzięczności jest w pełni uzasadnione: gromadząc na koncercie 2,5-milionowy tłum Lady Gaga pokonała utrzymywany dotychczas przez Madonnę rekord frekwencyjny. – To najliczniejsza publiczność, jaka dotychczas uczestniczyła w koncercie wokalistki. Chciałabym podzielić się tym uczuciem z całym światem i wyrazić moją wdzięczność za waszą obecność – kontynuowała, przekrzykując tłum tak zwanych “Little Monsters”, jak pieszczotliwie określa się fanów Lady Gagi na świecie.