Miss Universe 2023 na celowniku władz Nikaragui. Dlaczego nie wróci do rodzinnego kraju?

Palacios otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety świata 19 listopada. Pokonała 83 rywalki, w tym również kandydatkę z Polski Angelikę Jurkowaniec. Sukces 23-letniej działaczki na rzecz zdrowia psychicznego wprawił w euforię wielu jej rodaków, gdyż Sheynnis jest pierwszą obywatelką Nikaragui i pierwszą mieszkanką Środkowej Ameryki, której przyznano koronę Miss Universe. Wielu mieszkańców Managui, stolicy Nikaragui świętowało na ulicach sukces modelki. Entuzjazm wyraziły początkowo również władze, które wystosowały do Palacios list z gratulacjami. Niestety, kilka dni później radykalnie zmieniły swój front i oskarżyły dziewczynę o zamiar dokonania przewrotu w Nikaragui, obalenia rządu i pozbawienia władzy prezydenta Daniela Ortegę.

Reklama

Skąd pojawiły się te zarzuty? Okazuje się, że aparat władzy dotarł do zdjęć z ogólnokrajowych protestów przeciwko prezydentowi, jakie miały miejsce w 2018 roku. Na niektórych z nich obecna była nastoletnia wtedy Sheynnis. Społeczeństwo sprzeciwiało się wówczas dekretowi Ortegi w sprawie znacznego podniesienia wysokości składek zdrowotnych. Wojsko brutalnie rozprawiło się z demonstrantami. W wyniku tych działań śmierć poniosło podobno 300 osób.

Okrutne stłumienie protestów z 2018 roku nie było jedynym ekscesem ze strony władz Nikaragui, jakie wzbudziło oburzenie na arenie międzynarodowej. Wielkie kontrowersje wywołuje sama osoba prezydenta Daniela Ortegi. Rządzi on w Nikaragui od 2007 roku, przy czym ostatnie wybory z 2021 roku dość jednogłośnie zostały uznane przez opinię międzynarodową za sfałszowane i pozorowane. Oskarżany od tej pory o faktyczne sprawowanie władzy dyktatorskiej, wiążącej się z łamaniem reguł demokracji i praw człowieka, Ortega nie zamierza jednak zmodyfikować swojego sposobu działania. Za politykiem ciągnie się również widmo skandalu obyczajowego. W latach 1998-2008 prowadził on batalię sądową ze swoją pasierbicą Zoilaméricą Narváez Murillo, która oskarżała go o wieloletnie molestowanie seksualne trwające od chwili, gdy skończyła 11 lat. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody, ale 56-letnia kobieta do dzisiaj utrzymuje, że została do tego kroku przymuszona.

Władze Managui dążą najwyraźniej do tego, aby uciszyć również Palacios. Są one zresztą przekonane, iż piękna modelka jest tylko trybikiem w machinie dążącej do obalenia Ortegi. Zgodnie z komunikatem wydanym przez policję, za tymi planami stoi szefowa konkursu Miss Nikaragua - Karen Celebertti. Miała ona podjąć próbę "wykorzystania konkursu jako politycznej pułapki" i zorganizować prowokację w celu wywołania "zamieszek, finansowanych przez obce służby".