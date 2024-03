Nita Ambani, miliarderka z Indii: Młode kobiety w naszym kraju rozbijają szklany sufit w drobny mak

Z zarządu do fundacji

W wyniku fuzji Viacom 18 Media Private Limited oraz Walt Disney Company i Reliance Industries Limited (RIL), w Indiach powstanie prawdziwe imperium medialne, którego wartość szacuje się na 8,5 miliarda dolarów. Jako żona miliardera Mukesha Ambaniego, który jest właścicielem Reliance Industries Limited, Nita Ambani stanie na czele przedsiębiorstwa. W charakterze wiceprezesa firmy towarzyszyć jej będzie Uday Shankar, były prezes Disney Asia Pacific, który udzieli strategicznego wsparcia w dalszym rozwoju firmy. Fuzja Disney-Reliance ma być sfinalizowana z końcem bieżącego lub na początku przyszłego roku.

Nita Ambani ponad 10 lat temu jako pierwsza kobieta w Reliance Industries objęła stanowisko przewodniczącej zarządu. W ubiegłym roku zrezygnowała z tej funkcji, skupiając się na pracy w fundacji Reliance, której celem jest działalność filantropijna, a także ułatwianie dostępu do sztuki i sportu dla młodzieży, jak również pomoc finansowa dla osób z małych miejscowości czy marginalizowanych grup społecznych. Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej fundacji, dzięki zgromadzonym środkom udało się dotychczas pomóc 72 milionom osób w Indiach zamieszkującym w sumie ponad 55 tysięcy wiosek i miast na terenie całego kraju.

Założycielka i przewodnicząca fundacji skupia się w swej działalności również na prawach kobiet. Założona przez nią platforma internetowa Her Circle promuje kulturę inkluzywności i szeroko pojętej akceptacji niezależnie od wyglądu, wieku, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej. Ponad 310-milionowe zasięgi czynią Her Circle najbardziej popularną tego typu aplikacją w Indiach.

W ramach fundacji Reliance wspierane są też liczne inicjatywy sportowe: Nita Ambani stoi na czele Mumbai Indians – popularnej w Indiach drużyny krykieta wchodzącej w skład Indian Premier League (IPL). Jest założycielką Football Sports Development Limited, która uruchomiła Indian Super League, jak również przewodniczącą inicjatywy dla dzieci Education and Sports for All. Jako pierwsza kobieta w Indiach została mianowana członkinią Komitetu Europejskiego oraz honorowym członkiem zarządu Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Założony przez fundację szpital zapewnia pomoc medyczną na poziomie dostępnym finansowo dla mieszkańców Indii. W 2016 roku Forbes umieścił Nitę Ambani na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Azji.