Najbogatsza Czeszka Renáta Kellnerová. Świetnie prowadzi biznesową schedę po tragicznie zmarłym mężu

Co wiadomo o zamożnej wdowie i z kim dzieli ona swój majątek?

Przejęcie sterów w PPF Group

Jej panieńskie nazwisko to Hacklová. Choć szczegółowe informacje na temat jej życia osobistego nie są podawane do publicznej wiadomości, trzy lata temu to właśnie ona przejęła schedę po mężu i stanęła na czele założonego przez niego imperium telekomunikacyjnego, medialnego, finansowego i e-commerce – PPF Group. 27 marca 2021 roku Petr Kellner zginął w katastrofie śmigłowca na Alasce.

Od tego momentu Renáta Kellnerová stoi za sterami przedsiębiorstwa zatrudniającego 61.000 osób w 25 krajach. Towarzyszą jej w tym dzieci – trzy córki oraz przyrodni syn z poprzedniego małżeństwa przedsiębiorcy.

1,85 miliarda czeskich koron na edukację

W latach 1993-97, jeszcze pod swoim panieńskim nazwiskiem, Kellnerová była członkinią zarządu spółki PPF moravskoslezský investiční, będącej jedną z poprzedniczek obecnej PPF Group. W późniejszych latach skupiła się na działalności w założonych przez siebie fundacjach: Educa Foundation oferującej stypendia dla uczniów szkoły w Babicach oraz The Kellner Family Foundation, za pośrednictwem której przekazano dotychczas 1,85 miliarda czeskich koron na cele edukacyjne w Czechach.